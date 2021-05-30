法官胡雅文收恐嚇電話　港澳辦、中聯辦強烈譴責

▲ 中聯辦強烈讉責恐嚇法官事件。（經濟日報資料圖片）

主審壹傳媒黎智英等10名民主派人士，前年10月1日遊行案件的區域法院法官胡雅文，作出判決後收到恐嚇電話。國務院港澳辦及中聯辦，均對恐嚇事件表示強烈譴責。

中聯辦發言人表示，香港一向尊崇法治，再次發生威脅法官的惡行，是對法治秩序的公然破壞，也是對公共利益的巨大戕害，涉嫌觸犯法律底綫。

發言人續稱，在港區國安法實施以來，於反修例風波中的極端激進分子，受到法律審判，得到應有懲處，社會恢復安寧，強調是法治公義的彰顯，也是民心所，而法官及司法人員以無懼、無偏、無私、無欺的精神履職盡責，理應得廣泛尊重，其安全必須得到有力保障。

港澳辦發言人則稱，恐嚇電話不僅觸犯《刑事罪行條例》，也觸犯港區國安法，是必須嚴懲。發言人強調，法官作具阻嚇性判決，有力捍衞法治尊嚴，得社會普遍認同及支持，認為恐嚇事件是企圖影響法院，根本目的是阻撓香港撥亂反正、由亂轉治，故必須高度警惕，堅決遏制。

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記者：陳宛彤