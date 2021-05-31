【專訪】彌敦道190號歷史建築或拆卸重建　蘇彰德倡放寬地積比或換地盼業主保留大廈

▲ 蘇彰德接受TOPick專訪，透露彌敦道190號歷史建築的最新命運。（程志遠攝）

再有古建築面臨拆卸，引發爭議。尖沙咀彌敦道190號一座4層高轉角洋樓，約1937年建成，業主已向屋宇署呈交拆卸圖則，古物諮詢委員會主席蘇彰德透露，政府隨即聯絡業主，鼓勵保育，不排除提供經濟誘因。

蘇彰德接受TOPick專訪，認為可研究放寬地積比率、換地發展等模式，將歷史建築寓保育於發展，強調討論過程不涉及黑箱作業，期望社會給予空間，讓業主和政府商討。

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位於尖沙咀柯士甸道與彌敦道交界，有一座轉角洋樓，大廈主調是米黃色，樓高4層，地面有口罩店、找換店、鞋履店等商舖，樓上就賣積木模型。這座彌敦道190號的建築設計，受裝飾藝術及新古典主義影響，面向柯士甸道的一方，各層建有長型露台；建築物頂部具有裝飾元素的山牆和旗杆裝飾，屬於碩果僅存。

據政府資料，建築物約1937年以前落成，屬於戰前樓宇；自70年代起，由已故著名商人馬錦燦及其家族擁有，具地區性文物價值。建築物於2018年，獲古諮會評為三級歷史建築，按準則即是「具若干價值，並宜於某種形式予以保存；如保存並不可行，則可考慮其他方法」。不過業主於公眾諮詢期間，曾提出反對。

事隔3年，屋宇署今年2月接獲業主提交拆卸圖則，引起公眾關注，要求政府出手保育，包括重新審視歷史評級「升呢」，令建築物逃過拆卸。古諮會主席蘇彰德接受TOPick專訪，就認為重新考慮歷史評級，必須提出理據，明顯地於3年前審視評級時，這批新資料未曾考慮過，才可提出重擬評級。否則為了避開拆卸而肆意重評，形容做法如「搬龍門」就不好，強調評級程序屬嚴謹。

他透露，政府文物專員辦事處正積極跟業主聯絡，了解發展意向，務求妥善保育。然而在法理之下，他指建築物是私人物業，具法律保障，業主擁發展權、管理及使用權，於是討論過程不能施加壓力，要求業主照做。

如果業主按照返法律下嘅應有發展權去做，『你同我律師傾』，咁就乜野都無得傾。

蘇彰德認為，政府部門可考慮放寬地積比率或換地，向業主提供經濟誘因，盼建築物獲全棟或部分保留，作為賠償。整個過程要經政府部門審批，也有公眾諮詢階段讓市民發表意見，形容不涉及利益輸送。但他強調，在開始討論時，不能每個細節也向公眾披露，否則業主或卻步。

我地唔想見光死，也不代表有黑箱作業。

蘇彰德認為，倘外界期望政府將所有歷史建築悉數拯救，這是不切實際。因香港的城市規劃，受制於法律及本地城規程序，除非仿照外國，劃出一個古城區，例如必須保留整個舊城面貌，但香港無法做到。

發展局發言人承認，文物保育專員辦事處和古蹟辦已就拆卸圖則，向業主聯絡，了解發展意向，務求妥善保育歷史建築。過去數年，政府曾制定合適的經濟誘因，例如放寬地積比率、高度限制等政策支持，成功保存多幢私人歷史建築，包括太子道西179號店屋略為放寬地積比，保存歷史建築的前面部分，同時發展酒店用途。

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記者：吳卓峰