【好聲好戲】聲演畢業作《侏羅紀世界》　張振朗+楊潮凱向配音員致敬

▲ 《好聲好戲》最後三強陳自瑤、馮盈盈、張振朗。（取自IG）

TVB綜藝節目《好聲好戲》在周五（5月28日）播出總決賽，由陳自瑤、馮盈盈、張振朗對戰，最後由陳自瑤奪「傑出聲演總冠軍」。不過一切未完，《好聲好戲》的首屆畢業作品《侏羅紀世界》將於6月6日晚在翡翠台會播出，有參與《好聲好戲》比賽藝人都有機會參演。

張振朗在個人社交平台上載為《侏羅紀世界》配音的照片，並寫：

向全世界配音員致敬。

經過今日一役....好攰....

嘔左十両血.....

#好聲好戲

▲ 張振朗上載為《侏羅紀世界》配音照片。（取自IG）

楊潮凱向配音員致敬

另外，楊潮凱亦上載為畢業作品配音的片及寫道：

當你戴上耳機，

走到Mic前，

望著手上的稿和螢光幕時，

你才會真正感受到一個配音員的壓力。 明明只是一句簡單的對白，我們卻可能因為唔對咀、語氣、聲線、咬字、感情種種等原因NG，而要用上十多分鐘去完成，但當你看到配音員走入錄音室，不消半分鐘就完成，當刻你就明白，他們的功力是何等深厚。 台上一分鐘，台下十年功，

他們的專業真的很值得我們尊敬。 #好聲好戲 #侏羅紀世界

張振朗在楊潮凱的帖文回應道：「入錄音室難過上台🥲」楊潮凱亦答：「其實係😅」

▲ 楊潮凱上載為《侏羅紀世界》配音照片。（取自IG）