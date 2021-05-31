【專訪】再多3個港島逾百年配水庫擬列歷史評級　蘇彰德料古諮會6月討論

▲ 深水埗主教山前配水庫，現正進行修復工程。（資料圖片）

1904年落成的深水埗主教山前配水庫，古諮會將於下月中開會，確認其一級歷史建築評級。古諮會主席蘇彰德透露，另有3個港島區逾百年歷史的配水庫，古諮會委員已逐一實地參觀，6月中會議將分別擬議歷史評級。

3個擬進行歷史評級的配水庫，分別位於半山雅賓利、柯士甸山頂，以及山頂歌賦山配水庫，同樣逾百年歷史。蘇彰德稱古諮會各委員，已去過各配水庫實地考察，指入面建築風格也非常特別。他預計9月這3個配水庫也獲確認歷史建築評級後，涉及港九舊配水庫的評級工作，就要暫告一段落。

至於市民最關注的主教山前配水庫，除了確認一級評級，發展局同時正進行加固工程，盼年內開放予市民有限度參觀。蘇彰德稱，開放古蹟必須以安全為先，怕雨季豪雨令配水庫積水，「發揮儲水功能」就不適合市民參觀；另外配水庫「無水無電」，廁所都無，要先起好基本設施及鋪設小路。

對於有意見認為，主教山前配水庫可改建為水務設施博物館，蘇稱「絕對支持」這主題，認為香港水務設施發展，跟本地歷史完全不能分割，概念有趣。但是否利用配水庫改建作有關用途，就建議政府多聽意見，了解會否有其他活動或用途更加適合。

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記者：吳卓峰