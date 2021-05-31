  • 30°C
香港時間 : 2021531日 (週一) 06:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專訪】再多3個港島逾百年配水庫擬列歷史評級　蘇彰德料古諮會6月討論

社會 06:00 2021/05/31

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

深水埗主教山前配水庫，現正進行修復工程。（資料圖片）

1904年落成的深水埗主教山前配水庫，古諮會將於下月中開會，確認其一級歷史建築評級。古諮會主席蘇彰德透露，另有3個港島區逾百年歷史的配水庫，古諮會委員已逐一實地參觀，6月中會議將分別擬議歷史評級。

3個擬進行歷史評級的配水庫，分別位於半山雅賓利、柯士甸山頂，以及山頂歌賦山配水庫，同樣逾百年歷史。蘇彰德稱古諮會各委員，已去過各配水庫實地考察，指入面建築風格也非常特別。他預計9月這3個配水庫也獲確認歷史建築評級後，涉及港九舊配水庫的評級工作，就要暫告一段落。

至於市民最關注的主教山前配水庫，除了確認一級評級，發展局同時正進行加固工程，盼年內開放予市民有限度參觀。蘇彰德稱，開放古蹟必須以安全為先，怕雨季豪雨令配水庫積水，「發揮儲水功能」就不適合市民參觀；另外配水庫「無水無電」，廁所都無，要先起好基本設施及鋪設小路。

對於有意見認為，主教山前配水庫可改建為水務設施博物館，蘇稱「絕對支持」這主題，認為香港水務設施發展，跟本地歷史完全不能分割，概念有趣。但是否利用配水庫改建作有關用途，就建議政府多聽意見，了解會否有其他活動或用途更加適合。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【專訪】彌敦道190號歷史建築或拆卸重建　蘇彰德倡放寬地積比或換地盼業主保留大廈
今日 06:01
【專訪】彌敦道190號歷史建築或拆卸重建　蘇彰德倡放寬地積比或換地盼業主保留大廈
【百年古蹟】古諮會通過主教山配水庫及油麻地配水庫評為一級歷史建築
19:16 2021/03/11
【百年古蹟】古諮會通過主教山配水庫及油麻地配水庫評為一級歷史建築
【百年古蹟】深水埗主教山配水庫推VR虛擬導覽　今年內對外開放
19:52 2021/03/15
【百年古蹟】深水埗主教山配水庫推VR虛擬導覽　今年內對外開放

你可能感興趣

【專訪】彌敦道190號歷史建築或拆卸重建　蘇彰德倡放寬地積比或換地盼業主保留大廈
今日 06:01
【專訪】彌敦道190號歷史建築或拆卸重建　蘇彰德倡放寬地積比或換地盼業主保留大廈
【百年古蹟】古諮會通過主教山配水庫及油麻地配水庫評為一級歷史建築
19:16 2021/03/11
【百年古蹟】古諮會通過主教山配水庫及油麻地配水庫評為一級歷史建築
【百年古蹟】深水埗主教山配水庫推VR虛擬導覽　今年內對外開放
19:52 2021/03/15
【百年古蹟】深水埗主教山配水庫推VR虛擬導覽　今年內對外開放
經濟 博物館 古蹟 山頂

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶