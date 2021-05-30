【按摩賣淫】39歲港男在台做「牛郎」 傳下體照招客遇女警放蛇斷正

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全台多個娛樂場所被勒令停業，但仍有部分人漠視疫情。彰化警方近日在掃黃期間，在當地一間汽車旅館查獲一名39歲郭姓香港男子。該名男子自稱按摩師，實則提供性服務，甚至向客人傳下體照作招徠，當地警方安排女警放蛇被斷正。

綜合台媒報道，彰化一名女警日前收到一則廣告訊息，隨即出現主動攀談、要加LINE只要女客人加錢的話，便會提供「特殊服務」等資訊，雙方交談後發現，對方自稱是高顔值男按摩師，還附上自己的下體照作招徠，只要女客人加錢，便會提供「特殊服務」。

該男稱，按摩收費由2,000元至4,000元新台幣不等，若要性服務，便要再加2,000元新台幣。

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女警隨通報上級，並喬裝成客人，邀約郭男到汽車旅館進行交易。當郭男現身後，在附近埋伏的警方隨即將他拘捕。警方指，郭男身高約1.7米，身型瘦削，是一名已擁有台灣身份證的39歲香港籍男子，他原本從事正當按摩工作，但為了賺些錢而「下海」，並遊走中部多縣市。

由於郭男今次是初犯，警方以社會秩序法向他罰款1,500元新台幣。至於曾和多少名女客進行性交易，警方正在進一步調查中。

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責任編輯：陳珈希