【英勇事跡】消防員拯救行山受傷女險遇山泥傾瀉　大石滾落挺身護傷者

▲ （左起）：馬鞍山消防局消防隊目黃永興（攀山拯救專隊）、九龍灣消防局消防員王瑞進（高空拯救專隊）、消防隊目（高空拯救專隊）黃小明、高級消防隊長（高空拯救專隊）羅文傑、薄扶林消防局消防隊目李兆聰及石硤尾消防局消防隊目薛穎麟（攀山拯救專隊）。(梁偉榮攝)

馬鞍山彌天棧道本月初發生行山人士墮坡事件，一名年約60歲女士，失足滾落約15米下斜坡受傷；消防處派出攀山隊展開拯救行動，整個救援行動持續近12小時，行動期間更遇上小型山泥傾瀉，在危險關頭為保護傷者，3名消防員「被一塊冷氣機大小的滾石砸傷」，其中一人更右腿骨裂。

事後發現涉事20人行山團，只經網上報名出發，涉意外5人亦互不相識，對市民輕率成團行山引發意外，消防處指今年首季已錄得426宗攀山拯救事故，已相等於去年總數7成，建議市民勿盡信網上行山資訊，事前應做足準備，勿掉以輕心。

本月1日的勞動節假期，介乎馬鞍山馬頭峰至牛押山一段峭壁險要棧道「彌天棧道」，對落40米的懸崖底發生墮坡事件。涉事的3男2女由西沙路出發，行至崖底時，欲爬上彌天棧道繼續前進，隊伍中一名年約60歲女子，失足滾落約15米下斜坡受傷。參與行動的消防員稱，事後了解涉事5人本身並非認識，只是在網上報名參與一個約20多人的行山團，他們本身亦不知道行山路段，身上裝備亦不適合攀爬之用。

即看事故當日情況：



▲ 事故位置。(消防處提供)

▲ 發生小型山泥傾瀉示意圖。(消防處提供)

▲ 一位女士於今年5月1日在馬鞍山行山期間，在攀爬陡峭的山坡時下墮15米受傷。圖示高空拯救專隊人員在馬鞍山彌天棧道對落40米的懸崖底救起該名女傷者。 (消防處提供)

▲ 女傷者被送回彌天棧道後曾發生小型山泥傾瀉，大石撃中救援人員，高空拯救專隊人員事後把女傷者移到安全地方。女傷者右身旁的為其中一塊落下的大石。 03. 圖示其中一塊擊傷專隊人員的大石。(消防處提供)

▲ 其中一塊擊傷專隊人員的大石。(消防處提供)

▲ 消防處救援人員在發生小型山泥傾瀉後，將女傷者緊急撤離至飛行服務隊吊運點。 (消防處提供)

▲ 王瑞進右小腿被大石所壓，入院檢查後發現右腳輕微骨裂。(梁偉榮攝)

▲ 王瑞進目前須以拐杖攙扶。(梁偉榮攝)

▲ 李兆聰指，「當時轟隆好大聲，無咩時間考慮，下意識就撲向傷者，個瞬間左手前臂感覺被衝擊」。(梁偉榮攝)

▲ 羅文傑右後腦撞瘀、右大髀有傷口，留院檢查後，幸無大礙。(梁偉榮攝)

領導行動的高級消防隊長（高空拯救專隊）羅文傑表示，消防處約5時40分接報，出動高空拯救隊及攀山拯救隊一行9人展開拯救行動。當時5名行山人士正由4名民安隊員照顧，人員經直升機空降至馬鞍脊，隨即「爆林」開路，即人手劈開雜草開闢道路直達彌天棧道，再經手機及電筒向崖底待救人士確認位置，之後發現傷者內出血及骨折，清醒情況不算理想。

按原定計劃，人員將已搬上吊床的傷者將利用繩索吊上彌天棧道，再原路走回直升機接應位置。驚險情況就在此時出現，山上突發生小型山泥傾瀉，羅憶述，當時上面有人大嗌「落石」，一抬頭「就見大石、沙塵揚起」，負責運送吊床的3名消防員包括羅本人、薄扶林消防局消防隊目李兆聰及九龍灣消防局消防員王瑞進，同時奮不顧身撲向吊床，以血肉之軀阻擋落石砸中傷者。

領頭的王瑞進傷勢最嚴重，「石頭冷氣機咁大，但我知道自己唔可以走開」，惟有用手嘗試「頂着」大石，但不敵衝力「成個向後彈開」，右小腿被大石所壓，「一來好痛，二來擔心傷勢影響整個救援行動」，最後由同僚協助搬走大石。入院檢查後發現右腳輕微骨裂，須休息一個月及以拐杖攙扶，他說曾憂慮家人擔心而不敢通知家人，所幸目前康復進展良好。

在傷者左上方的李兆聰亦指，「當時轟隆好大聲，無咩時間考慮，下意識就撲向傷者，個瞬間左手前臂感覺被衝擊」，最終右腳拗柴，但眼見同僚腳部被大石壓着，亦忍痛協助搬石；而羅文傑則右後腦撞瘀、右大髀有傷口，留院檢查一晚後，幸無大礙。

羅指，當時最大挑戰是如何繼續行動，「現場環境惡劣、已入黑，仲要少咗3名同事」，而且傷者亦逐漸神志不清，於是當機立斷，要求政府飛行服務隊到附近作緊急撤離，「有一定風險，該位置不開揚、有斜坡」，強風亦吹得直升機救援人員自轉不停，最終在當晚約11時40分，成功將傷者吊上直升機，送往東區醫院治理。

守在吊床最後的消防隊目黃小明，則非直接處於落石位置而逃過一劫。在送走傷者及受傷同僚後，他則返回會合地點，接回其餘4名行山人士及民安隊員，但因發生小型山泥傾瀉關係，眾人只有減慢移動步伐，到凌晨12時半至1時始救回所有人上棧道，再架設扶手繩攀上馬鞍脊，2時半到達安全地方，協調直升機安排吊運，最後凌晨4時半將所以人送到到灣仔飛行服務隊總部，完成拯救行動。

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記者：蘇文軒