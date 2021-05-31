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【行山安全】馬鞍山彌天棧道崎嶇險要新手不宜　消防員倡行山由淺入深累積經驗

社會 02:00 2021/05/31

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羅文傑建議市民由淺入深，先在正式、簡單的路段累積經驗。(梁偉榮攝)

彌天棧道為橫越馬鞍山東部山腰之山徑，位處牛押山東面約100米下的懸崖，以崎嶇險要著稱，全程路段崎嶇，滿布密林，沿途不少路段需要手腳並用攀爬，稍一不慎便會失足墮崖。網上不少介紹片段、網站均將相關路段評為4星級或以上的險要路徑，絕不適宜新手。

不少路段  需手腳並用攀爬

消防隊目（高空拯救專隊）黃小明表示，「彌天棧道並非靚路，不要被它的名字受影響，它不是城市一條馬路，是一條山腰被人行出嚟的道路，好崎嶇、好窄，兩隻腳平排企已佔用整條棧道位置」，棧道上方是峭壁，下方懸崖，若沒有適當裝備及訓練，容易險象環生。他更提醒，彌天棧道不少位置被人放置「攀山繩」及絲帶作攀爬、標示之用，但他稱亦有一定風險，「你唔知放咗幾耐、有咩目的，為安全起見唔好信一啲唔係自己架設的裝備。」

倡行山由淺入深  累積經驗

消防處去年錄得602宗攀山拯救事故，有323人受傷，11人死亡，但今年首4個月初步就錄得426宗事故，傷者及死者分別有243人及4人。對於坊間質疑行山客鹵莽行動，連累消防員「搵命博」救人，高級消防隊長（高空拯救專隊）羅文傑強調，絕不認同有關說法，行山是有益身心的活動，值得推廣，但市民單憑網上資訊，自行選取偏門路徑，未必知悉現場危險性，「只係睇咗YouTube片，但又無山野經驗，地圖、地勢唔識睇」，建議市民由淺入深，先在正式、簡單的路段累積經驗。

黃小明亦認同指，網上資訊雖然值得參考，但「唔好以為人拍片做到你就做到」，建議市民多觀看書籍，獲得足夠山野知識，如有心參與一些涉攀爬的行山路段，可報名參加山藝訓練課程，增進專業知識。

消防隊目（高空拯救專隊）黃小明。(梁偉榮攝)

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：蘇文軒

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