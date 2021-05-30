【六四集會】支聯會六四紀念館今重開　設小場區供市民獻花

▲ 支聯會的「六四紀念館」今日重開，讓公眾預約參觀。（支聯會Facebook）

支聯會的「六四紀念館」上月休館翻新後，今日下午2時起重開，讓公眾預約參觀。場館內設有小場區，重建1989年北京天安門及多年來維園六四燭光晚會的場景，讓參觀者獻花悼念。

有關場館除了展出原有六四事件相關報章和物品等，也加入新展覽內容，以「八九民運與香港」為主題的圖片展。被問到會否擔心紀念館觸犯港區國安法，支聯會常委盧偉明稱，展覽內容全屬歷史內容和事實，不認為會觸及法律問題，「除非今日香港連講真相、講歷史、講事實，都是犯法」。

支聯會早前申請舉辦六四遊行及集會，唯警方已就兩項活動發出反對通知書。被問到會否擔心紀念館被騷擾，或被禁止開館，支聯會秘書蔡耀昌認為，現時政治環境嚴峻，難以評估政治和法律風險，會步步為營，小心應對。

場館今年未有展出反修例風波的展品，盧偉明指，是因應展覽主題已完結；蔡耀昌補充，支聯會主力悼念六四，去年的原有展品已歸還，強調有關決定非因政治壓力。

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責任編輯：尹櫻霖