【STEM教育】「航空母艦」喻教育部門難轉彎　曾俊華推民間STEM教改冀納入常規課程

▲ 前財政司司長曾俊華以航空母艦體積龐大難轉彎，比喻教育部門難在短時間改變重大政策，盼與學界合作，推動STEM教育。（林宇翔攝）

前財政司司長曾俊華表示，疫情來襲一年令學習模式出現巨大改變，同時亦暴露了現時中小學課程「過時」，未能有效培育21世紀學生。他盼與學界合作，從民間由下而上、改革現行推動STEM教育的方式，改用「21世紀思維」教學，如將STEM納入中小學常規課程，不只限於部分學生參與。

曾俊華表示，去年新冠肺炎疫情令學習模式出現巨大改變，惟他形容今時今日的課室，跟19世紀工業革命推出「廣泛教育」時採用的課室分別不大，且大部分現職教師都是在20世紀培訓出來，部分教師在疫情期間對於運用科技教學感困難，他反問：「這樣19世紀嘅課室、20世紀嘅老師，點樣處理21世紀所謂『數碼土著』嘅學生呢？」

批中小學課程「過時」 19世紀課室、20世紀教師難培育21世紀學生

對於目前不少學校只將STEM（科學、科技、工程、數學）當作課外活動，未有納入常規課堂，曾俊華認為這樣有「很大問題」，「如果STEM咁重要，點解呢個唔係主流教育呢？」他指出，在知識很快「過時」的時代，中小學毋須再操練認知層面知識，學校大可運用多出課時，改用21世紀思維推動STEM教學，甚至跟中英文等主科一樣，將其納入主流教育。

曾俊華以「航空母艦」比喻政府「教育部門」，若百萬隻小型飛機空群而出、即不同教師及團體創意百花齊放的做法更佳，「全世界政府嘅教育部門好似一架『航空母艦』，行緊某一個方向，叫佢180度轉彎，係好難嘅事；轉緊嘅時候，會有好多浪，呢啲浪未必係我哋想要嘅嘢。」他近日亦與一批中小學校長，共商如何培育21世紀學生。

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由曾俊華成立慈善組織「薯片叔叔共創社」推出「重塑教育」計劃，最近宣布與國際教育科技協會（ISTE）合辦「混合學習老師培訓計劃」，並從以色列得獎教育科技公司CoderZ引入網上STEM學習平台推「全民編程」。

已引入AI教學的萬鈞伯裘書院校長黃頴東表示，20世紀教師缺點之一是「鍾意指引」，他認同STEM教育，應該從校本做好工作，讓學界百花齊放。

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記者：馮琪雅