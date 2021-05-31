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【升學出路】會考1科合格變身美國名牌大學面試官：招生重視興趣發展　曾俊華倡毋須以DSE分高下

社會 00:00 2021/05/31

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本港公開試「失敗者」趙敬賢現時身兼美國史丹福大學香港新生入學面試官（右），圖左為前財政司司長曾俊華。（林宇翔攝）

「求學不是求分數」不再是口號，昔日於中五會考只獲1科合格成績的香港公開試「失敗者」，其後負笈海外發展，變身7項美國專利的發明人，現時更有份為美國名牌大學史丹福大學擔任面試官，他透露史丹福大學招收港生時，亦不着重中學文憑試（DSE）成績，最為重視學生如何發展其興趣。前財政司司長曾俊華認為，21世紀無需再以公開試成績分高下，倡分配資源讓人人有大學讀。

昔日公開試「失敗者」　變身發明家

在香港土生土長、曾就讀工業中學的趙敬賢，在舊制中五會考只在物理科考獲合格成績，其後到美國「野雞大學」升學，其創意潛能始被激發，現時在人工智能（AI）、語音識別和社交目標等領域上，擁7項美國專利。他透露，觀察到美國矽谷不少公司，如Facebook、Google及Airbnb等，在聘請人才時已「完全唔睇學位」。

趙敬賢現時身兼史丹福大學新生入學面試官，為香港申請人進行面試。他透露該校收生評分準則，DSE及美國學術能力評估測試（SAT）等公開試成績，昔日曾佔不少分數，但「今時今日好低priority」。他舉例，曾於疫情前約申請學生去咖啡室一邊飲咖啡一邊進行面試，「大部分時間係了解佢嘅興趣，以及佢為興趣做咗咩出嚟」，「最重要係睇學生有咩才華、課外活動或者project，呢項評分最高」。

曾俊華提倡革新本港STEM教育推行模式，納入中小學主流教育課程，他形容本港學校課程受中學文憑試（DSE）牽制，過去亦見到不少「高分低能」例子，認為無需用公開試成績分高下，又認為應該「邊個都讀得」大學。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

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