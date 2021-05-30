【疫苗接種】已打針商界高層豁免抵港檢疫　財庫局︰助跨國金融機構有效運作

▲ 財經事務及庫務局表示，有必要協助跨國金融機構在疫情期間維持有效運作。（資料圖片）

證監會上周發出通函，指已接種新冠疫苗的金融機構高層，可以申請豁免抵港檢疫的安排。財經事務及庫務局今日回覆查詢時表示，本港有大量跨國及區域性的金融機構，政府及各金融業監管機構均認為，有必要協助這些機構在疫情期間維持有效運作，以確保香港金融穩定並維持本港國際金融中心的地位。

發言人指，政府及相關金融業監管機構，已聯同衞生當局商討，並獲政務司司長按法例作出豁免，針對已完成接種疫苗而必須來港或去外地進行公務活動的高級行政人員，適度放寬強制檢疫要求；獲豁免人士將按抵港前曾逗留的地區的風險，於指定檢疫酒店或其他符合規定的地點內進行檢疫，期間可按照已提交的工作行程進行必要的公務活動，亦需要在出發前、抵港後及在港期間多次進行測試。

發言人續指，有關高級或有環球或地區職務的行政人員的釐定，金融業監管機構將按申請機構提交的資料，按實際情況進行審視，不能一概而論，至於上市公司及上市申請人的董事，如因出席法定會議，例如周年股東大會及上市聆訊來港或回港，他們同樣符合豁免安排的資格。

發言人提到，合資格可獲豁免人士亦包括銀行業、儲值支付工具和零售支付系統的國際金融組織、中央銀行及金融監管機構等高級行政人員，以及保險業和證券及期貨業等高級人員。

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責任編輯︰尹櫻霖