【創科保育】中學生籍同理心改善狐獴生存環境　創意發明獲獎可實際應用於海洋公園

▲ 四位得獎同學親眼見證自己的發明實裝於海洋公園。（黃建輝攝）

創新科技常見於生常生活和經濟發展，卻較少見於保育行列。為促使學生將學習到的創科知識應用於保育，海洋公園過去舉辦了「海洋公園STEAM學生大賽」，並將部份冠軍得獎作品放置於園內使用。去年獲獎的中華基金中學參賽同學，已成功將作品「狐獴豐容物」實體化，並放置於園內的狐獴館，為改進狐獴生活環境出一分力。

中華基金中學4位中五同學去年參加由海洋公園舉辦的「海洋公園STEAM學生大賽2020」並獲得冠軍，比賽要求他們令用創科知識設計保育產品，而冠軍的獎勵之一，就是能將他們的設計概念「狐獴豐容物」實體化並應用於園區內。

所謂「狐獴豐容物」，是一個高1.1米，重80公斤，用水泥、水管等材料製成的裝置，裝置頂部有2個感應器和1個揚聲器。當裝置感應到有狐獴經過時，就會發出頻率不一的狐獴叫聲，吸引狐獴接近。裝置上吊有一個半圓型的球體玩具和一個圓筒型的食物放置位置，無論狐獴打算進食還是遊玩，均需要運用其前爪，有助其鍛鍊前爪肌肉，以免其失去覓食能力。

獲獎同學之一的程煒樂表示，最初有主辦方安排下參觀狐獴，組員們興奮之餘卻又覺得狐獴的生活環境單調，每日只能聽日身邊同伴和參觀人類的聲音，居住的地方亦只有沙地，遂希望能透過比賽，設計一個「豐容物」改善狐獴的生活環境，幫助他們保持覓食本能的同時，讓它們的生活有更多娛樂。

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現時「狐獴豐容物」已經放置於海洋公園內的「小狐獴與大象龜之旅」展館。而其他得獎學校包括設計「Butterfly Friendly Garden: Butterfly 360」的玫瑰崗中學、設計「回龜（歸）海國-綠海龜遊樂園」的明愛元朗陳震夏中學、和設計「珊瑚復育：人工珊瑚架」的禮賢會彭學高紀念中學。

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記者：陳梓蔚