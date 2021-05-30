【新冠疫苗】港累計接種兩劑人數突破100萬　昨9人打針後一度須送院治療

▲ 今接種人數稍回落至3.5萬人，累計135萬人已打首劑（陳靜儀攝）

新冠疫苗接種計劃持續，今（30日）已是第94日，再多35,165人打針，其中17,151人打首針，包括7,396人打科興、9,755人打復必泰，另有18,014人打次針，包括5,258人打科興、12,756人打復必泰，另有約26 900名市民在網上預約接種疫苗。

累計已接種首針人數達1,359,397人，包括584,984人打科興、774,413人打復必泰；而已接種次針人數達1,004,627人，包括429,821人打科興、574,806人打復必泰。

此外，昨日共有9宗送院個案，其中7人已經出院，兩人不遵從醫生勸告自行出院：

港大微生物學系講座教授袁國勇相信，本港第四波疫情已28日清零，不過市民也不會鬆懈，相信第5波疫情也會到。詳情即看：【下一頁】

最新29間疫苗接種中心分布：

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同場加映，久咳不癒或患哮喘：

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責任編輯：鄧凱文