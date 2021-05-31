【肥仔失戀】ERROR梁業跟初戀女友二度分手　肥仔首回應分訊：我哋會繼續支持對方

▲ ERROR肥仔首度回應「分訊」。

組合ERROR隊長「肥仔」梁業初戀女友芬芬，日前在Facebook公布「分訊」，因此令芬芬突然受到關注，「肥仔」梁業為免屬圈外人的前度受到打擾，而霸氣護航。

▲ 肥仔是組合ERROR首個推出單曲成員。（IG圖片）

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首度就失戀發聲

肥仔在IG限時動態發文：「多謝阿芬咁多年嘅陪伴，可能暫時未能繼續走落去，但係我哋會繼續支持對方。未來，我會繼續專注自己嘅工作，多謝大家關心。因為阿芬唔係公眾人物，希望我嘅事唔會影響到佢。」

芬芬在Facebook公布「分訊」時，也表示二人因了解而分開，芬芬亦大方祝福肥仔，希望大家繼續支持他，支持ERROR，讓他們為香港人煩惱繃緊的生活帶來幽默。

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肥仔與初戀女友芬芬在舞蹈學會認識，拍拖約8年，二人曾分開一段時間再復合。入行後，肥仔亦多次在鏡頭前向芬芬示愛。

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曾示對方為結婚對象

早前肥仔到陳志雲的個人頻道節目受訪，回憶入行約兩年仍未能掙到錢養家而對父母有愧，孝順的他更對著鏡頭承諾掙錢和他們去旅行。

▲ 肥仔流下男兒淚。（影片截圖）

對於芬芬，當時陳志雲笑言會免費做肥仔的婚禮司儀，「鋼琴王子」陳雋騫到時也會幫手彈奏現場音樂，但肥仔希望事業有成才結婚。

可惜二人最後因了解而分開，以另一種身份繼續互相支持。

同場加映：Anson Lo訪問