【愈豪愈愛】前港姐何艷娟離婚後再傳有新對象　疑秘戀百億富豪打得火熱

▲ 何艷娟愈愛愈豪。

在《愛‧回家之開心速遞》演龍家千金龍作蜜的何艷娟，久未在劇集現身，雖然工作量不多，但現實中自跟富商吳志誠離婚，何艷娟被指收取3億贍養費，變身闊太的何艷娟，近日有傳戀再戀上百億富商，愈愛愈富貴。

▲ 何艷娟離婚後過闊太生活。（取自IG）

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離婚後變闊太

何艷娟是港姐出身，2018忽然宣布跟年長40年的富商吳志誠入紙結婚，震驚外界，可是婚姻只一年便結束，何艷娟跟前夫均未有透露離婚原因，但有傳因吳志誠跟何艷娟在生兒育女上有意見分歧，致離婚收場。

不過，前夫對何艷娟仍照顧有加，有傳離婚時達成協議，何艷娟收取約3億元贍養費，自此開展闊太生活。

何艷娟跟母親常去名店購物，常在社交平台晒富貴生活，名牌手袋多如繁星，又曾被拍得在古董街尋寶，花5位數買畫投資，早前她出海游船河，在富貴遊艇晒長腿，生活令人艷羡。

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跟不同富貴男傳戀情

回復單身的她不愁寂寞，常周旋於緋聞男友，曾被傳媒指跟教育家陳樹渠長子陳燿璋在中環派對激吻，早前則傳她跟任職投資銀行顧問的外籍男子戀上，但何艷娟後來刪除了跟外籍男的照片，及取消IG關注，明顯不想影響她的生活。

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愈愛愈富貴的她，今日有傳媒指，在社交界流傳消息，指何艷娟跟一位百億神秘富商打得火熱，而何艷娟為保護戀情，十分低調，盼能再覓好歸宿。

而她現仍是TVB藝員，只間中回去拍劇，而自去年完成《超能使者》拍攝後，便繼續過名媛闊太的生活。

同場加映：高海寧訪問