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【榴槤致肥】減肥也可以吃榴槤嗎？　黃凱詩教吃合適分量攝取好脂肪

保健美顏 14:22 2021/05/31

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營養師黃凱詩教你吃合適分量的榴槤，避免攝取過多熱量。

減磅戰友琪琪回來覆磅，甫坐下，我提醒她︰「減肥中，不能吃榴槤啊！」她束緊膠袋的封口說︰「你怎知道？」我說︰「陣陣榴槤飄香，就算鼻塞也嗅得到。」

她解釋︰「剛剛看到你的IG，說Aeon超市小店的日本飯糰很滋味，立即跑去買。但一踏進超市門口，卻見到大堆榴槤，圍觀者眾，忍不住一同湊熱鬧，細觀之下，原來是TP品牌，正是榴槤關注組網友盛讚的，那位銷售員又好像很懂得挑選成熟度剛好的，機會難逢。我知道要來你處覆磅，但不希望影響你的戰友，已經打雙用兩個膠袋牢牢地包裹，沒想到還是被你聞到榴槤香。」

我笑說︰「可想而知，你的榴槤應該很不錯。不過，還是要提提你，一個中等大小的榴槤，已經有約1,350卡，熱量等同一碟乾炒牛河。」

營養師黃凱詩表示，一個榴槤，平均有五個單位，即每個單位的熱量也有約270卡，即差不多等於吃了一碗半白飯的熱量。（iStock圖片）

她說︰「你放心，我總不能一人幹掉整個吧！」

我補充︰「一個榴槤，平均有五個單位，即每個單位的熱量也有約270卡，即差不多等於吃了一碗半白飯的熱量。」

她驚訝︰「噢……威力驚人，不愧是果王。」我建議︰「真的很想吃的話，一粒好了。然而，它又不是那麼壞，既有豐富纖維，又有好脂肪，更有抗氧化能力高的黃酮化合物，只要吃得適量便行。」

她大喜︰「即是減肥也可以吃榴槤？」

我說︰「倒不是。但既然你已拿着，就算我說不准你吃，你還是會偷食，然後『忘記』寫在日記。」她笑言︰「實在太愛你了。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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