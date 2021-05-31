【瘦身秘訣】營養學家教3款DIY消暑甜品　低卡低糖吃出窈窕身形【內附食譜】

▲ 如果想吃得更健康，營養師推介3款DIY夏日消暑甜品，大家也可以跟著在家做。

想消暑，巿面上亦可買到的較健康的夏日飲品及甜品，以下是營養學家伍雅芬（Arlene）推介：

涼粉豆腐花屬低卡之列

涼粉：鮮雜果涼粉（走糖）總卡路里為115，約20克糖，是卡路里極低的甜品，建議選擇鮮果而不是罐頭雜果，同時不要加入糖水和花奶，吃得更健康。

低卡蒟蒻啫喱：由蒟蒻芋莖天然提取而成，基本上是膳食纖維，可增加飽肚感，甚至有助降低膽固醇。

雪糕：雪糕之所以致肥，跟其脂肪及糖份含量較高有關，只要選擇低脂低卡的款式，加上食得有節制，例如每星期食用不超過一次，每次分量約半杯，那就問題不大。畢竟雪糕含有鈣質、蛋白質、維他命等多種營養素，並非完全不健康。

豆腐花：豆腐含豐富蛋白質，既低卡又高營養價值。

至於夏日飲品方面，Arlene建議，凍檸水走甜、低糖或無糖豆漿、無糖綠茶、烏龍茶及椰子水。

不過，如果想吃得更健康，以下3款DIY夏日消暑甜品，大家也可以跟著在家做。

▲ 藍莓乳酪雪糕（iStock圖片）

藍莓乳酪雪糕

材料：藍莓100克、乳酪150克、蜂蜜適量。

做法：

1.藍莓切成小塊，放入冰箱冷藏一小時。

2.所有材料放入攪拌機，打成幼滑糊狀。

3.倒入容器，放入冰箱冷藏最少6小時。

▲ 西瓜士多啤梨冰條（iStock圖片）

西瓜士多啤梨冰條

材料：西瓜一杯、士多啤梨10粒、一茶匙檸檬汁。

做法：

1. 將西瓜、士多啤梨加入檸檬汁，攪勻成汁。

2. 倒入雪條模內，放入雪櫃雪4小時，便可食用。

▲ 香蕉奶昔（iStock圖片）

香蕉奶昔

材料：香蕉一隻、豆奶一杯、燕麥一湯匙、可可粉一茶匙。

做法：將香蕉、豆奶以攪拌機攪勻，倒入杯中，然後在上面加上燕麥及可可粉即成。

記者：周美好