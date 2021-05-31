【高級保母】清華畢業生求職當保母　家政公司：不做家務年薪達60萬

▲ 清華大學畢業生求職當保母，引起熱論。

畢業於名牌大學，當然希望搵到份好工。不過，近日上海有家政公司發布了一名求職者的履歷，是北京清華大學畢業生求職當保母，目前她已獲聘，年薪約為50萬人民幣（約60萬港元），令不少網民嘩然。

從家政公司在社交媒體發布的資訊，該名清華大學畢業生名為李靜，今年29歲，本科學歷，能操普通話和英語，有數年嬰兒照顧和管家經驗，包括在上海著名豪宅區和別墅區做過管家，統籌其他傭人的工作，是個當有錢人管家的人才。求職者的期望月薪為3.5萬人民幣（約4.2萬港元）。

▲ 求職廣告列明這名求職者畢業於清華大學。（網上圖片）

家政公司指，李靜是化名，但履歷是真實的，目前該求職者已經上班，年薪約50萬人民幣，即月薪約為4.1萬人民幣（約5萬港元）。而該公司有約20%的家政服務人員畢業於世界名校或取得本科以上學歷，當中不少畢業於北京大學、英國倫敦大學等名校。

工作人員又指，在家政服務行業，高材生高要從事家庭教師或管家工作，其中，家庭教師負責全科輔導小孩學業，李靜所應聘的「管家」，也非大眾眼中的保母，而是統籌安排家中大小事，包括招聘其他傭人，安排家中宴會等，基本上不做家務。

對於這種高級保母職業，網民議論紛紛，有人認為，「人各有志」、「職業無分貴賤」、每個人都可以選擇自己的工作」，不過亦有人認為，名校畢業應該做些更有意義的工作。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：被名校「遺棄」失去自信心 男生轉校遇上好老師讀出好成績

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳