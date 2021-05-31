【醫護心聲】1歲兒子高燒至38℃恐染疫　台灣醫生媽媽感自責：必須守住孩子

▲ 台灣一名女醫生的1歲兒子發高燒恐染疫，令她一度相當自責。

新冠肺炎疫情持續在台灣爆發，疫情指揮中心周日（5月30日）公布，新增266宗本土病例，另有89宗校正回歸個案，總計增355例。身為前線醫護，更易曝露於染疫風險中。台灣一位女醫生最近就分享，1歲兒子出現感冒症狀後迅速發高燒。這名醫生媽媽隨即帶兒子求診，期間經歷快速篩檢及焦急等待的煎熬，既為未能守住孩子而自責，也為醫護對兒子的無懼及關懷而深受感動，發文致謝。

▲ 台灣女醫生陳欣湄的1歲兒子發高燒，要進行快速病毒篩檢。（圖片來源：Facebook 陳欣湄。家醫科女醫師日常 ）

台灣家庭科醫生陳欣湄周日在Facebook撰文，指自己的大女兒約在一周前出現輕微感冒症狀，求醫後很快復元，隨後到1歲幼子流鼻涕及咳嗽。

當時陳欣湄只當兒子是被姐姐傳染感冒，也認為自己平時自我防疫工作做得很徹底。但直到兒子輕燒，她隨即帶兒子到醫院量體溫，並發現已上升至38℃，於是接受建議轉診至大醫院，接受快速篩檢和肺部X光確認。

在候診期間，她看到另一位帶著初生孩子的新手媽媽在醫院流淚，令她感同身受，也相當自責：

人家都說坐月子不許哭…他的媽媽默默地擦著眼淚，但我真的懂…那種難過跟自責。在急診室等待的時間裡，每分鐘都像是一小時一樣漫長，我反覆思考著，到底是何時我做錯了？哪一次回家的包包沒放在玄關？還是哪次，我碰了病人沒有洗手…因為要把自己可能感染風險降到最低，我必須守住孩子！

所幸醫生為她的兒子照完X光後，認為她只是痰音較重，建議做完快速篩檢後先回家觀察。而在家等待過程也相當煎熬，折騰近5個小時後終於收到陰性報告，令她稍稍放下自責擔憂之情。

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陳欣湄又透露，求醫過程令她感到很溫暖：

每位醫師、護理人員、醫院員工，聽到孩子是咳嗽、發燒，只有關心擔憂孩子狀況，沒有任何一個人表現出害怕…我覺得這是不可思議的… 因為醫護人員也都是人，每個人都可能有帶原者，更何況是有症狀、診所轉來的病人，但我沒感受任何一絲的害怕，都是很純粹的關心、照護。

她續指，在醫院跟診所致電通知快速篩檢結果後，也有進一步告訴她應該怎麼做，她又公開致謝醫護人員的用心：

謝謝台灣的每位醫護人員跟所有協助共同度過難關的每個人，在病毒面前，誰都是一般人，儘管我是位醫師，但我也只是個媽媽，我們也有自己要守護的家人。 這些人在前線打仗，才讓我們得以安心的守護自己的家。儘管這時候，很多醫護選擇了搬出去、跟家人自我隔離。你的歲月靜好，不過是有人替你負重前行…謝謝，再謝謝。

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責任編輯：羅嘉欣