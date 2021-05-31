【考試季節】復課首次測考家長如臨大敵 媽媽子女陪溫書變「咆哮怪獸」

▲ 復課後首次側考，家長如臨大敵。

又到考試季節！一群家長密鑼緊鼓，為孩子準備復課後的第一次實體考試。可是，經歷長時間網課洗禮，孩子都變得不太願意再拿起書本學習。他們就好像患上嚴重拖延症一樣，要父母出盡九牛二虎之力，軟硬兼施才無奈拿出點點力氣溫習功課。

有次走進咖啡店休息，怎知坐滿了的都是把握最後機會為考試而努力的家長和孩子。當我找位子時，竟發現珍妮媽也坐在不遠處。「點算？下星期就考第一科了！」珍妮媽一直望着枱前的咖啡杯喃喃自語，而女兒則坐在媽媽身邊，努力地把數學補充作業完成。10分鐘後，女兒把完成的練習交給媽媽，珍妮媽好像裝配了一個超級人工智能電腦，快速掃描一下，已找出女兒答案的幾個錯處。

珍妮媽還大聲地向女兒罵道：「啊大小姐呀，呢條數小二都識啦，你依家五年班啦，仲錯埋呢啲低級錯誤，你知唔知你呢次係第一次呈分考試，影響緊你讀邊間中學！擦咗佢，再做過！」坐在旁邊的客人都嚇了一跳，然而，他們又好像見怪不怪，自顧自地繼續喝咖啡，又或繼續指導自己孩子的功課。只見珍妮媽的女兒痛苦地拿起那千斤重的鉛筆，繼續完成那份沒完沒了的人生功課。

當我離開咖啡店時，聽到珍妮媽與鄰坐的媽媽交流說：「XX出版社的補充練習很有用，對呈分好有幫助，呢個時候，對佢地好啲都對唔住自己。」

雖然他們彼此隔着間板，我卻見到他們的孩子都以同病相憐的表情看着對方，心裏想着我們甚麼時能才能走出這個教育的牢籠，奪回自己應有的童年呢？

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