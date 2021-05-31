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【公關災難】周柏豪鄭融合唱為失業家庭打氣　挑《一事無成》被網民質疑：攞景定贈興？【有片】

娛樂 12:08 2021/05/31

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周柏豪鄭融合唱為失業家庭打氣，挑《一事無成》被質疑：「攞景定贈興？」

周柏豪近期的一舉一動都備受網民關注，日前他為TVB籌款節目《萬眾同心公益金》擔任嘉賓，與鄭融合唱經典K歌《一事無成》，可是大會主題原是向疫情下失業家庭打氣，因此被網民形容選錯歌曲，柏豪突然成了嘲笑對象，再度引及「公關災難」。

TVB於剛過去的周六晚上，舉行一年一度的大型籌款節目《萬眾同心公益金2021》，一如往年都會邀請歌手到節目中獻唱，希望能夠動歌手的人氣推高善款。

周柏豪與鄭融的合唱歌《一事無成》可謂唱K必點歌曲之一。（instagram圖片）

【倚天屠龍記】傳TVB用年青偶像演金庸經典 　周柏豪+連詩雅演張翠山殷素素

當晚大會邀請到周柏豪與鄭融擔任嘉賓，見到他們定會想到二人的經典合唱K歌《一事無成》，大會果然安排周柏豪和鄭融合唱此曲，但因為該環節正正標明是為了向「失業家庭」打氣，而再度引起「公關災難」。

單看歌名《一事無成》，說要為失業家庭打氣已經說不過去，歌詞更寫到「真的好想　精於某事情　好想好好的打拼　可惜得到只有劣評　沒有半粒星」、「我試著生性　但求父母親高興」、「幾年來毫無成績　地位未有躍升」，內容充滿諷刺意味，惹來不少網民反問：「到底係攞景定係贈興？」

雖有柏豪粉絲指很久未聽他跟鄭融合唱此歌，欣賞二人表演合拍；同時也有有網民反諷：「失業人士配上一事無成，TVB太棒了，我喜歡！」

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節目播出後除了引來網民就打氣演出作熱議，亦吸引到不少有創意的網民，就著場合與選唱歌曲，來個「黑色幽默」大比拼，有網民建議：「不如喺火災現場唱MIRROR嘅《Ignited》」、「去喪禮唱陳奕迅嘅《明年今日》」、「婚禮現場唱五月天《你不是真正的快樂》」。

有網民建議於火災現場唱MIRROR的《Ignited》，「焫焫焫焫焫焫著」贈興。（MV截圖）

黎明曾拒唱《傻癡癡》

而Facebook專頁「廣東歌關注組」亦有留意此事，版主更提到當年黎明在容祖兒演唱會任嘉賓時自爆的一段往事，Leon指曾經有慈善機構邀請他探訪智障小孩，並被大會要求於席間唱出當時的大熱派台歌《傻癡癡》，惟黎明有感於該場合唱出此曲會帶來誤會及反效果，婉拒了大會要求。

同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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