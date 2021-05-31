【新冠肺炎】袁國勇：當局正為入境者驗抗體進行測試劑評估　旅客篤手指滴血20分鐘有結果

▲ 當局正為入境者驗抗體進行測試劑評估。（資料圖片）

本港4日內3度零確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（31日）表示，本港第4波疫情雖然完結，但政府和市民應該保持謙卑及最高警覺，預防第5波疫情隨時發生，又指本港疫苗接種等防疫措施未能有效落實，強調要落實為入境人士檢驗抗體的措施，指已進入評估測試的階段，爭取旅客只需篤手指滴血，約20分鐘即有結果。

袁國勇在一個商台節目表示，海外人士入境唯一保障本地安全的方法是，規限入境人士先接種疫苗，驗出具有抗體，便可大幅縮短隔離期，專家已提議政府以篤手指方式為入境者驗血，正等待衞生防護中心評估成效。

袁國勇提醒，第4波疫情雖完結，但本港市民接種疫苗的情況不理想，重申須有超過8成人接種疫苗，才有足夠保護。他補充，如果防疫措施完善，到第5波疫情來臨時，已接種疫苗的人士仍可正常生活，例如學生可以如常上學，食肆亦可以全面恢復堂食。

袁國勇認為，不少接種疫苗後死亡的個案，本身已有嚴重病理特徵，死因與接種疫苗無關，指當局處理上述事件時，未有公布同一日沒有接種疫苗，但同一死因的個案，令市民有打疫苗會死的錯覺。 他舉例年輕人患病毒性心肌炎非罕見，而孕婦流產，主因是胚胎基因出問題，兩者均與接種疫苗無關，建議醫科生、醫學院教學人員及醫管局醫生應多到學校解說，改變市民上述印象。

另外港大正研發的新冠病毒疫苗，袁國勇指第1期臨床測試人數已超過一半，惟本港沒有製造疫苗的工廠，全球正有約200款疫苗研發生產，競爭相當大，指遠水不能救近火，呼籲市民先打現有的疫苗。

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記者：陳麗娜