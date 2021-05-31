【港姐2021】歷屆港姐雲集《開心大綜藝》　楊思琦爆換泳衣有人跟入更衣室【有片】

▲ 楊思琦於TVB節目《開心大綜藝》大爆泳裝環節的秘密。

TVB節目《開心大綜藝》昨晚（30日）宣傳新一年的《香港小姐競選》，並邀得前港姐劉倩婷、楊思琦、葉翠翠、張名雅、陳曉華、黃嘉雯及翁嘉穗擔任嘉賓分享經歷。一眾港姐談到引起觀眾關注的泳裝環節，齊齊透露更衣室內的秘密。

鄭丹瑞、林盛斌（Bob）和陸永為節目擔當主持，並與一眾換上晚裝的港姐齊齊重溫選美的點滴。

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揭泳衣款式不能自選

眾人談到泳裝環節時，大談泳衣款式隨年月變遷。

問到會否害怕要穿泳衣參賽時，陳曉華表示：「我不是擔心體態方面，反而擔心很冷，要出來回站着回答問題，我打冷顫。」

劉倩婷指她選美那年有點特別，「他們要求我們一眾佳麗進入一間房間，展示所有泳衣，由我們自己選擇想穿的泳衣。很好的，所以我穿起來很有信心。」

葉翠翠則指她當年不能選擇心水泳衣。

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問到能否「做手腳」時，葉翠翠回答：「會先跟你說不可以，而且出場之前真的會檢查。」

楊思琦補充：「會有一個工作人員跟我們進更衣室，並看着我們穿泳衣，就如考試般，從袋中取出試題，不可以作弊的，不能添加任何東西。」

黃嘉雯說：「印象中服裝部姐姐也會幫助你，想效果好看一點，便以膠紙助你承托得好看一點、立體一點。」

此環節又播出過去歷年港姐的泳衣場面，當中可見經典港姐如李嘉欣、李施嬅、郭羡妮等人當日台上的泳衣look，片段珍貴，勾起不少回憶。

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