【宅男女神】林泳淘晒婚照正式成為人妻　IG放閃：相愛直到海枯石爛

▲ 林泳淘正式成為人妻。

前「東張女神」林泳淘（Wingto）上月跟拍拖14年的初戀男友林卓立宣布結婚，今日（5月31日）林泳淘（Wingto）在IG分享婚照，並以長文記錄成為人妻的感受。

▲ 榮升人妻。（IG圖片）

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正式成為人妻

Wingto在IG分享和丈夫的照片，並配文：「對於新嘅身份，我仲係無乜實感，（努力執屋中）。不過林生就好開心，（幸福mode執屋中xdd）。」

▲ 女神封盤。（IG圖片）

Wingto回憶結婚的動機：「話說大約係一年前，我同林生因為輪流炒車，我就帶咗佢去拜拜還神（感謝神，最緊要人冇事）師傅見到我哋個八字就話，哇，你兩個人真係天作之合，個八字咁夾嘅，有無諗住結婚呀？林生就好爽快咁話 : 有呀！」

在見到師傅前，原來Wingto丈夫早有準備：「呢次係我第一次聽到自己要結婚嘅事，（事後先知，原來佢之前已經訂好戒指，只係疫情關係一直卡住喺外國成年幾都未寄到返香港XDD），跟住師傅好快就俾咗兩個日子俾我哋，而其中一個，咁啱就係我哋嘅拍拖紀念日。（一切都是整定的）」

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最後Wingto太忘放閃：「2021年5月29日我同林生都多了一個身份，多了一些家人，多了一份責任。但不變嘅係，我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛，直到生命終結，直到永遠永遠。」

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非奉子成婚

Wingto公佈喜訊後，曾向傳媒澄清並非奉子成婚，也不是要趕結婚，對生育也是順其自然。她回覆TOPick表示：「其實早已計劃想舉辦海外婚禮，但因為一直也等不到可以飛的日子，所以現在想先簡單簽紙。」

▲ 幸福人妻。（IG圖片）

現年31歲的林泳淘原名林冬冬，曾是組合Lacee Lacey成員（當時以藝名林熙出道），後參選2012年度香港小姐競選，落選後成TVB合約藝人，曾擔任《東張西望》主持及J2《三日兩夜》，憑好身材及正義感成為宅男女神。

同場加映：吳幸美訪問