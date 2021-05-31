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【居屋2020】頭籌揀樓現身說法　火炭彩禾苑3房較受追捧

社會 11:40 2021/05/31

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黃女士（右）跟兒媳到場揀樓，選購供尾凱德苑高層大單位。（曾耀輝攝）

房委會早前推售4個新居屋屋苑，涉7,047伙，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑，連同貨尾單位，即日（5月31日）開始揀樓，首天多是公屋重建戶、綠白表家有長者中籤家庭到場，其中彩禾苑三房戶型最受追捧。

樂富房委會容務中心今早約近百名市民到場揀樓，截至早上11時許，已售出約廿伙，多數是大單位，其中「市區盤」啟翔苑兩房，以及「現樓」彩禾苑三房戶型最受追捧。其他面積較大的貨尾單位，以及錦駿苑、山麗苑也不乏捧場客。

白田邨重建戶黃女士跟兒媳到場，揀選貨尾長沙灣凱德苑522呎極高層大單位，售458萬元。由於重建戶有絕對優先權購買居屋，她稱2019年推售凱德苑時，家人「未計掂數」，事隔一年後發現負擔得起樓價，就決心上車，形容現時心情好開心，日後跟兒媳、孫兒共4人同住。

白表家有長者中籤者李先生稱，現住深水埗一個300餘呎唐樓單位，月租9,600元，指香港屋租貴，輪公屋卻超出入息，唯有申請居屋。今次是第2次抽居屋，成功選購鑽石山啟翔苑一個高層兩房單位，他形容自己好幸運，「供樓好過交租」，開心抽中新屋，新屋苑也合心水。他計劃日後跟太太，兒媳和兩個孫兒共6人搬入新屋居住，首期和供樓支出由兒媳負責。

4個新居屋屋苑，涉7,047伙，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，去年以市值6折推售，售價117萬至489萬元。

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記者：吳卓峰

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