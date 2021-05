【HBO劇】《色慾都市》續篇《And Just Like That》開鏡　非二元性别角色取代SAMANTHA位置

▲ 《色慾都市》續篇《And Just Like That.....》今個夏天面世。(網上圖片)

屈拍一算《色慾都市》(Sex & the City)由第一輯播映到現在已經是23年前的事,劇集女主角兼監制Sarah Jessica Parker早前宣布推出《色慾都市》續篇《And Just Like That......》,更宣布找來一位由非二元性别(NON BINARY)角色來代替Kim Cattrall飾演的Samantha,不知道大家收不收貨。

▲ 4位一體的SATC將會成為歷史。(網上圖片)

沒有了Samantha Jones的《色慾都市》,大家一致都不看好,畢竟一眾女角都已經接近半百,又如何有色慾可言,再加上未開拍已傳來不利的因素,例如劇集另一位元祖監制Darren Star和造型師Patricia Field都因為要趕拍《Emily in Paris》,而推掉《And Just Like That.....》的工作。

與此同時,劇中的Mr. Big、Steve和Adian等一眾男配角仍然對此劇舉旗不定未肯落實拍攝,因此,大家對這續篇都不看好。

而剛剛收到的消息是劇中3位男角已經會落實在這10集中,每集半小時的劇集中再現,內容圍繞人都中年所面對的生活問題。此外,最重要的是找來《醫人當自強》(Grey's Anatomy)中飾演其中一位女醫生的Sara Ramirez,飾演一位名為Chez Diaz的非二元性別角色來取代大家最喜歡的Samantha Jones。

據說劇集內這位二元性別角色將會和Carrie一起其同主持Podcast。其實一直以來,有不少人都對《色慾都市》視為神劇,用性來包裝愛與友情的可貴,奈何電影的第二集已經叫不少人失望。加上有人認為Sarah Jessica Parker唔識見好就收,這一套《And Just Like That......》分分鐘將這套神劇的形象徹底摧毀。

正所謂廣東話的一句「衰收尾」。

記者﹕何偉雄