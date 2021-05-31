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【HBO劇】《色慾都市》續篇《And Just Like That》開鏡　非二元性别角色取代SAMANTHA位置

娛樂 12:22 2021/05/31

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《色慾都市》續篇《And Just Like That.....》今個夏天面世。（網上圖片）

屈拍一算《色慾都市》（Sex & the City）由第一輯播映到現在已經是23年前的事，劇集女主角兼監制Sarah Jessica Parker早前宣布推出《色慾都市》續篇《And Just Like That......》，更宣布找來一位由非二元性别（NON BINARY）角色來代替Kim Cattrall飾演的Samantha，不知道大家收不收貨。

4位一體的SATC將會成為歷史。（網上圖片）

沒有了Samantha Jones的《色慾都市》，大家一致都不看好，畢竟一眾女角都已經接近半百，又如何有色慾可言，再加上未開拍已傳來不利的因素，例如劇集另一位元祖監制Darren Star和造型師Patricia Field都因為要趕拍《Emily in Paris》，而推掉《And Just Like That.....》的工作。

與此同時，劇中的Mr. Big、Steve和Adian等一眾男配角仍然對此劇舉旗不定未肯落實拍攝，因此，大家對這續篇都不看好。

    點擊圖片放大
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而剛剛收到的消息是劇中3位男角已經會落實在這10集中，每集半小時的劇集中再現，內容圍繞人都中年所面對的生活問題。此外，最重要的是找來《醫人當自強》（Grey's Anatomy）中飾演其中一位女醫生的Sara Ramirez，飾演一位名為Chez Diaz的非二元性別角色來取代大家最喜歡的Samantha Jones。

據說劇集內這位二元性別角色將會和Carrie一起其同主持Podcast。其實一直以來，有不少人都對《色慾都市》視為神劇，用性來包裝愛與友情的可貴，奈何電影的第二集已經叫不少人失望。加上有人認為Sarah Jessica Parker唔識見好就收，這一套《And Just Like That......》分分鐘將這套神劇的形象徹底摧毀。

正所謂廣東話的一句「衰收尾」。

記者﹕何偉雄

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