【打針送樓】崔俊明籲提供接種誘因機構多提醒身體不宜者勿接種　否則領獎後「無命享都難搞」

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒身體不適合的巿民或如醫生不建議就不應接種，否則領獎後「無命享都難搞」。（經濟日報資料圖片）

信和華置日前公布送出觀塘凱滙一個單位，予已接種新冠疫苗者抽獎，以鼓勵市民接種。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，現時有不少針對接種疫苗的誘因或優惠，惟建議提供優惠的機構提醒身體不適合的巿民，或如醫生不建議，就不應接種，否則領獎後「無命享都難搞」。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早接受港台《千禧年代》節目訪問時直言，現時有不少針對接種疫苗的誘因或優惠，認為企業提供誘因是好事，亦相信一定會有人因而冒健康風險接種，惟建議提供優惠的機構提醒身體不適合的巿民或如醫生不建議就不應接種，否則領獎後「無命享都難搞」，即使有樓送亦無意思。

他又提到，港府如需將8月中到期的新冠疫苗轉予其他有需要國家，應至少預留一個月，予藥廠需時將疫苗運送至世衞認為有需要的國家或地區。

至於仍然未付運香港的疫苗，崔俊明認為，可以考慮與藥廠討論轉為購買第二代疫苗，如復必泰的加強劑，不過提醒仍在猶豫是否接種的市民，不應抱等待第二代疫苗才接種的想法，直言復必泰的第二代疫苗仍於研究中，不少是需要接種第一劑才能接種第二劑，希望巿民不要誤會可直接接種第二代疫苗。

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責任編輯：陳正怡