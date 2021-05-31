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【打針送樓】崔俊明籲提供接種誘因機構多提醒身體不宜者勿接種　領獎後「無命享都難搞」

社會 11:49 2021/05/31

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

崔俊明提醒身體不適合的巿民或如醫生不建議就不應接種，否則領獎後「無命享都難搞」。

信和華置日前公布送出觀塘凱滙一個單位，予已接種新冠疫苗者抽獎，以鼓勵市民接種。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，現時有不少針對接種疫苗的誘因或優惠，惟建議提供優惠的機構提醒身體不適合的巿民，或如醫生不建議，就不應接種，否則領獎後「無命享都難搞」。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早接受港台《千禧年代》節目訪問時直言，現時有不少針對接種疫苗的誘因或優惠，認為企業提供誘因是好事，亦相信一定會有人因而冒健康風險接種，惟建議提供優惠的機構提醒身體不適合的巿民或如醫生不建議就不應接種，否則領獎後「無命享都難搞」，即使有樓送亦無意思。

他又提到，港府如需將8月中到期的新冠疫苗轉予其他有需要國家，應至少預留一個月，予藥廠需時將疫苗運送至世衞認為有需要的國家或地區。

至於仍然未付運香港的疫苗，崔俊明認為，可以考慮與藥廠討論轉為購買第二代疫苗，如復必泰的加強劑，不過提醒仍在猶豫是否接種的市民，不應抱等待第二代疫苗才接種的想法，直言復必泰的第二代疫苗仍於研究中，不少是需要接種第一劑才能接種第二劑，希望巿民不要誤會可直接接種第二代疫苗。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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