【荒淫富豪】87歲貴族染疫亡2.5億遺產獨留正宮　74名情婦無錢分被趕走　

▲ Alexander Thynn將遺產全留給正宮及正宮的子女。

被稱為英國「古怪貴族」的第七代巴斯侯爵（7th Marquess of Bath）Alexander Thynn，過去因私生活淫亂而聞名，他除了一名妻子，還有74名情婦。不過，他在去年4月感染新冠肺炎離世，享年87歲。他將接近2,300萬英鎊（約2.5億港元）遺產全數給予正宮及其子女，情婦們一分錢也分不到。

綜合英國媒體報道，Alexander Thynn是英國少數擁有大片土地和巨額資產的世襲貴族之一，他總是穿著鮮艷亮麗的服裝，而且披著頭長髮和大鬍子。他擁有佔地超過3,600萬平方米的私人野生動物園，養著各式各樣的動物。

▲ Alexander Thynn擁有2.5億港元資產。（Twitter圖片）

擁74後宮佳麗

Alexander Thynn在1969年時，愛上匈牙利女模Anna Gael，成功說服對方與丈夫離婚，與他共諧連理。然而，翌年開始，他卻以單一配偶制度太容易出錯，喜歡變化帶來的興奮感為由，改為「開放式戀愛」。

多年來與超過74名女性發生關係，包括名模、記者等，並將她們納入「後宮」，搬進朗利特莊園，對外還稱她們為「老婆」（wifelets），他總是夜夜笙歌，還曾傳出開設毒品派對，與後宮佳麗狂歡，令人感到不可思議。

其53任「老婆」Cherri Gilham曾爆料稱，Alexander Thynn十分享受「宮廷鬥爭」，雖然她住在莊園的單幢小別墅中，但經常受到其他女人的誹謗，逼得她要當個雙面人，令她最終選擇分手。

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遺產留予正宮

Alexander Thynn在2020年4月離世，死後被驗出感染新冠肺炎。他擁有2,300萬英鎊高額遺產，扣除稅金後仍有1,440萬英鎊（約1.6億港元），外界關注這筆遺產的去向。沒想到，他在遺囑裡提到，財產中100萬英鎊（約1,100萬港元）會分給77歲「正宮」Anna Gael，剩下的錢會分給Anna的子女，以及信託基金、動物園的維護費用等。

他的小三們不但一分錢也分不到，第68號情婦、現年61歲的前超模Trudi Juggernauth-Sharma對媒體爆料稱，她們已被Thynn的兒子趕出莊園。

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責任編輯：王明芳