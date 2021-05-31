【清熱湯水】夏天要定時清熱去體臭　中醫推介簡易湯水清熱健脾開胃【附做法】

▲ 中醫推介湯水清熱健脾開胃

夏天要定時清熱！乘搭公共交通工具最怕遇上有體臭的乘客，但也可能自己有體臭而不自知。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款清熱健脾開胃的湯水，為身體排毒做「spa」，適合有口臭、眼垢問題及無食慾的成人、小朋友飲用，老少咸宜。

白菜仔番茄肉片滾湯

湯水功效：清熱健脾

材料

白菜仔：80克

番茄：2個

薑：2片

豬𦟌：200克

做法

把所有材料洗淨

番茄連皮切成小塊，豬𦟌切片

在鍋中落油，炒香薑片和豬𦟌

在同一個鍋中，加入1500毫升水

用武火煮滾後，改用煮約20分鐘，加鹽調味即可

食材功效

白菜仔：清熱暢便

番茄：生津止渴、健脾消食

豬𦟌：健脾胃

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣