  • 30°C
香港時間 : 2021531日 (週一) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清熱湯水】夏天要定時清熱去體臭　中醫推介簡易湯水清熱健脾開胃【附做法】

保健美顏 12:33 2021/05/31

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

中醫推介湯水清熱健脾開胃

夏天要定時清熱！乘搭公共交通工具最怕遇上有體臭的乘客，但也可能自己有體臭而不自知。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款清熱健脾開胃的湯水，為身體排毒做「spa」，適合有口臭、眼垢問題及無食慾的成人、小朋友飲用，老少咸宜。

白菜仔番茄肉片滾湯

湯水功效：清熱健脾

材料

  • 白菜仔：80克
  • 番茄：2個
  • 薑：2片
  • 豬𦟌：200克

做法

  • 把所有材料洗淨
  • 番茄連皮切成小塊，豬𦟌切片
  • 在鍋中落油，炒香薑片和豬𦟌
  • 在同一個鍋中，加入1500毫升水
  • 用武火煮滾後，改用煮約20分鐘，加鹽調味即可

食材功效

  • 白菜仔：清熱暢便
  • 番茄：生津止渴、健脾消食
  • 豬𦟌：健脾胃

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

同場加映：中醫推介夏天美白湯水

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：【活得健康啲】無花果健脾滋潤如敷面膜　湯水達人教揀靚無花果：愈深啡色愈甜愈潤

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【強身湯水】夏天吹冷氣一冷一熱容易病　中醫推介湯水增強體質【附做法】
18:05 2021/05/19
【強身湯水】夏天吹冷氣一冷一熱容易病　中醫推介湯水增強體質【附做法】
【平價食材】冬瓜消暑解渴周身是寶　湯水達人教煲香甜冬瓜湯秘訣【附揀冬瓜貼士】
11:35 2021/04/28
【平價食材】冬瓜消暑解渴周身是寶　湯水達人教煲香甜冬瓜湯秘訣【附揀冬瓜貼士】
【消暑清熱】天氣酷熱持續高溫易上火喉痛　中醫推介清熱飲品：常飲咖啡奶茶易口乾
16:59 2021/05/13
【消暑清熱】天氣酷熱持續高溫易上火喉痛　中醫推介清熱飲品：常飲咖啡奶茶易口乾

你可能感興趣

【強身湯水】夏天吹冷氣一冷一熱容易病　中醫推介湯水增強體質【附做法】
18:05 2021/05/19
【強身湯水】夏天吹冷氣一冷一熱容易病　中醫推介湯水增強體質【附做法】
【平價食材】冬瓜消暑解渴周身是寶　湯水達人教煲香甜冬瓜湯秘訣【附揀冬瓜貼士】
11:35 2021/04/28
【平價食材】冬瓜消暑解渴周身是寶　湯水達人教煲香甜冬瓜湯秘訣【附揀冬瓜貼士】
【消暑清熱】天氣酷熱持續高溫易上火喉痛　中醫推介清熱飲品：常飲咖啡奶茶易口乾
16:59 2021/05/13
【消暑清熱】天氣酷熱持續高溫易上火喉痛　中醫推介清熱飲品：常飲咖啡奶茶易口乾
健康養生 酷熱天氣 食療湯水 中醫 養生 健康問題

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶