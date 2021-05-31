【清熱湯水】夏天要定時清熱去體臭 中醫推介簡易湯水清熱健脾開胃【附做法】
保健美顏 12:33 2021/05/31
夏天要定時清熱！乘搭公共交通工具最怕遇上有體臭的乘客，但也可能自己有體臭而不自知。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款清熱健脾開胃的湯水，為身體排毒做「spa」，適合有口臭、眼垢問題及無食慾的成人、小朋友飲用，老少咸宜。
白菜仔番茄肉片滾湯
湯水功效：清熱健脾
材料
- 白菜仔：80克
- 番茄：2個
- 薑：2片
- 豬𦟌：200克
做法
- 把所有材料洗淨
- 番茄連皮切成小塊，豬𦟌切片
- 在鍋中落油，炒香薑片和豬𦟌
- 在同一個鍋中，加入1500毫升水
- 用武火煮滾後，改用煮約20分鐘，加鹽調味即可
食材功效
- 白菜仔：清熱暢便
- 番茄：生津止渴、健脾消食
- 豬𦟌：健脾胃
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣