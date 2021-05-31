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【補習文化】K1女兒被老師投訴上課不專心　港媽欲找補習老師陪溫書

育兒經 12:22 2021/05/31

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有網民指其朋友希望為就讀幼稚園K1的女兒找補習老師，引起網民熱議。

近年補習越趨年輕化，不少家長都不希望自己的兒女落後於人。最近有女網民在討論區發帖，指朋友想為其就讀幼稚園K1的女兒找補習老師，遂向網民問有否補習老師介紹和收費詳情，網民慨嘆又一小朋友被奪走童年。

K1女兒專注力不足　港媽希望補習

該名女網民近日在網上討論區「親子王國」發帖，指其朋友的女兒正就讀幼稚園K1，經常被老師投訴上課不專心因而被忽略。樓主表示雖然朋友已為女兒轉校，但希望聘請補習老師，在暑假時跟女兒溫書和做手工，

想搵老師幫佢溫吓K1嘅課程，請問$300/小時會唔會太少？

帖文一出引來不少網民回應，有人批評港媽這樣做是剝奪小朋友的童年，「K1都有書溫？！同埋3歲人仔唔專心唔係好正常㗎咩」、「見到K乜都補習...依家做細路仲辛苦過大人返工」、「今日嘅小朋友就係『絕對』被奪走童年」。

網民：應對症下藥

有網民分享自身的經歷，指其女兒小時候也遇上同樣問題，認為每個小朋友都有不同的脾氣和性格，著樓主朋友不必太過擔心。點擊查看網民意見：

    點擊圖片放大
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另外亦有網民指出，小朋友年紀這麼小已有專注力不足的問題，可能是跟過度活躍症（ADHD）有關，建議樓主讓朋友帶女兒進行檢查和評估。樓主其後回應指：

朋友有幫佢女排期見醫生，不過呢段時間都想搵個老師陪吓佢讀書、做吓手工咁。

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責任編輯：王明芳

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