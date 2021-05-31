【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息

▲ 台灣一名男子遇車禍後變極重度殘障，妻子不離不棄照顧他。

即使身患重疾，家人亦不離不棄。台灣一名YouTuber「傑佛瑞」（Jeffery）早前在頻道上分享自己的家庭故事，指爸爸在6年前遭遇車禍，變成極重度殘障，生活難以自理。媽媽隨後決定辭去教師工作，成為全職照顧者，她在分享心路歷程時一度落淚，指「曾不知自己繼續活着的意義是什麼」，幸得家人支持，找到紓解壓力的方法。

爸爸遇車禍變殘障

Jeffery在影片中分享，爸爸在2015年因車禍變成極重度殘障，媽媽為了照顧他，辭去教師職務，每日為他煮三餐、清理大小便及做復健運動。她形容自己是一名「24小時的看護」，

最累的是清理大小便，基本上日頭不太可能休息，除非他午休的時候，我才可以休息一下……

長期照顧者壓力沉重，Jeffery媽媽坦言自己曾「不知自己繼續活着的意義是什麼」，幸好在子女的支持下，她培養園藝興趣來紓解壓力；亦想起丈夫經常跟她說「辛苦了」，令她有能力支撐下去。

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姊弟幫忙照顧爸爸

Jeffery與姊姊理解媽媽的辛勞，在工作或課餘時間都會幫忙照顧爸爸。姊姊指爸爸剛出院回家的時候最難捱，因他那時還需要呼吸器及尿袋，家人都擔心不能妥善照顧他。

要重新適應這個爸爸，其實不是體力上的累，是心靈上要去接受。這是需要很多時間去適應的。

Jeffery想起照顧爸爸的壓力時，也一度淚崩，指自己當時攻讀碩士，每星期只能到醫院兩天，因而感到愧疚，「每次搭車回台北時，也不是回台北玩，是回去讀書，可是心裏總是有罪惡感」。

影片引來觀眾討論，不少觀眾為Jeffery一家打氣，「你與你的家人都辛苦了，真心祝福你們一家，往後的日子都能平平安安不再有困擾」、「堅強且相愛的一家人，深深感動！」、「真心希望爸爸能康復，希望奇蹟出現」。

內容獲郭柏傑 Jeffery Guo授權轉載。

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責任編輯：王明芳