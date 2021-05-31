【買樓置業】夫妻上環沙田返工購天水圍舊樓上車　朋友揶揄：買大西北樓咩心態？

▲ 有夫婦在上環及沙田返工，卻買天水圍近30年舊樓上車。

買樓是不少香港人的夢想，但樓價高企，想上車置業難上加難。有網民於網上討論區分享，朋友夫婦分別在上環及沙田返工，卻買天水圍近30年舊樓上車，每天都要長征返工，不明白「買大西北樓嘅人咩心態」，但不少網民力撐這對夫妻的決定沒問題。

買天水圍樓貪寧靜

該名網民上周三（26日）於「香港討論區」以「買新界大西北樓嘅人咩心態？」為題發文，講述有朋友最近買天水圍嘉湖山莊一個單位自住，對方在上環返工，而其妻則在沙田返工。樓主有感︰

工作同居住嘅地點真係遠到不得之了，就算有車都辛苦啦……

樓主問朋友何以選擇買天水圍近30年舊樓上車，朋友回應為了將來退休生活，認為「天水圍比較寧靜，空氣好啲，Chill啲」。不過，樓主不覺得天水圍特別寧靜，又指退休是30多年後的事情，不必太早考慮，現在被供樓壓力綁住，形容朋友「真係諗起都覺得傻」。

網民力撐︰想盡快上車

買樓話題引起網民熱議，不少網民認為在天水圍買樓沒問題，而且現在交通發達，出市區沒以前那麼不便及花時間，留言「有能力有需要的人想盡快上車先，唔再等」、「平靚正就係咁簡單」、「你儲得快過樓價升？買得起鬼唔想買市區咩」。但也有網民認為「大西北偏遠地區，送都唔住」，而且指出該區校網差。點擊看更多網民留言︰

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此外，有網民分析居住天水圍的利弊，好處是交通其實不差，去上水、上環都快，「一程車搞掂」。而壞處則是天水圍人口密集，「上下班時間啲人多到嚇死人，永遠巴士都滿晒」。

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責任編輯：王明芳