【事有蹺蹊】古怪啃老族繼承600萬遺產　患囤積症死後揭家中藏乾屍15年

▲ 啃老族繼承600萬遺產，死後揭家中藏屍15年。

澳洲日前披露一宗離奇案件。一名繼承了600萬遺產的啃老族兼有囤積症的男子死後，發現其家中有大量垃圾及一具乾屍。驗屍結果顯示死者死亡時間已超過15年，被推斷是一名竊賊。相信是被啃老族屋主發現，當場遭到擊斃。

▲ 鄰居發現已經幾個星期沒見到當時60歲的Bruce Roberts去超市或藥房。

綜合外媒報道，澳洲新南威爾士省悉尼於20日披露這宗離奇個案。啃老族男子Bruce Roberts繼承約100萬澳元（約600萬港元）遺產後，便沒有工作。而且因有囤積症，家中長年堆積大量垃圾，甚少離家。

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鄰居亦指，Bruce Roberts性格古怪、內向，不論什麼季節總是穿著一件大棕色外套。直至2017年，鄰居發現已經幾個星期沒見到當時60歲的Bruce Roberts去超市或藥房，並發現信箱堆滿信件，感覺不妥便報警。

警方破門入屋後在暖爐旁發現其屍體，他的身體被燒傷，右手、右肩、臉、頸部和胸部右側已「嚴重燒焦」，經調查證實死於心臟病發。不過，當時警方並不知道Bruce Roberts家中其實藏有另一具屍體。

到了2018年，負責處理Bruce Roberts遺產的律師聘請清潔工清理家中垃圾，卻發現其中一間房間藏有一具用地毯包著的乾屍。乾屍旁邊及房間內共放了70支芳香劑，相信是為了掩蓋屍臭。

驗屍結果顯示，乾屍的身份是一名有犯罪紀錄的男子，名為Shane John Snellman。他的身體包括頸上、胸部、腹部有槍傷。

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警方隨後又在Bruce Roberts家中找到19支非法槍械和大量彈藥，並發現房間牆上有多處子彈痕跡。

由於Bruce 及Shane2人在生活中完全無任何交集，只有在社區中擦身而過，是徹底的陌生人，故推斷事故源於Shane在2002年闖進Bruce Roberts家中企圖行竊，但被Bruce撞見然後當場遭到擊斃。

據悉，Shane曾因盜竊及毒品犯罪而入獄，有冰毒癮。他於2002年剛從監獄獲釋後就人間蒸發，因此法院推斷他於2002年10月間被殺害。

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責任編輯：羅嘉欣