【奢華家品】巴黎首間Dior Maison專門店開催　為家居打造Dior法式生活藝術精髓

▲ Constellation系列餐具重新詮釋塔羅圖案。（各 $3,800）（品牌提供）

相比起其他殿堂級時裝品牌如Versace、Fendi、Giorgio Armani等，Dior的家品系列算是發展得比較遲，2019年才名正言順以獨立系列面世，並由巴黎首間的Dior Maison專門店揭開序幕，香港縱然未有Dior家品專門店，但每季的新產品一樣跟新一季度時裝同步登場。

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Dior推出家品系列其實一點都不叫人意外，Christian Dior先生在其回憶錄中就曾寫道︰「與其有一絲不苟的室內裝潢，我反而更喜歡一種細緻又有生氣神采的裝飾陳設，隨著時間慢慢累積演變，彰顯屋主的個性及生活態度。」可見Dior先生對精美家品的重視。品牌的系列中不少圖案設計都取材自時裝，好像籐格紋、銀杏葉、Dior先生心愛的鈴蘭花等，都成了系列的主題，展現原汁原味的法式生活藝術精髓。

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此外，他更曾表示最想以自己童年大宅Vilmorin-Andrieux的顏色來記住每種花的名稱和描述，可見當時他在這所諾曼第別墅花園中有著不少美好回憶，讓他難以忘懷。於是Dior Maison藝術總監Cordelia de Castellane特別以此為靈感，將Dior先生對於花園和花卉的記憶，重現於全新的Granville系列之中，家品使用的紫水晶色、翠綠色或灰藍色，正是來自Dior先生對繡球花和紫藤的熱愛，當中有法國製造的餐具和意大利製造的玻璃器皿及布藝用品，部分更以手繪花圖案裝飾，以凸顯矜貴一面及獨特性。

不得不提星座家品系列，由Maria Grazia Chiuri與意大利藝術家好友Pietro Ruffo攜手打造，從Dior先生鍾愛的占星學汲取靈感並重新詮釋塔羅圖案，當然包括他最鍾愛的星星圖案，星座主題在品牌的服飾系列叫好叫座，家品又如何？餐具及咕吊項目皆以富型格的黑白色來演繹，輕易配合不同的家居風格，相信會輕易「入屋」。

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記者︰梁靜詩