【最後謊言】癡情男子病重謊稱變心狠提分手　女友兩年後被帶到墳前始揭真相

▲ 印尼一位年輕女子2年前經歷情傷，直到日前被朋友帶到墓園才得知真相。

一個永遠不希望被拆穿的深情謊言。印尼一位年輕女子2年前被男友提出分手，原因是男友戀上別人，令該名女子一直深陷情傷中，久久不能走出陰霾。直至日前她被朋友帶到墓園，才得知男友因重病已離世，因不想連累女友才刻意說謊。

綜合印尼媒體報道，名叫Raymond Topes的網民在TikTok平台上載了一段影片，指自己5月15日聯同朋友，邀請故事女主人翁一起前往墓園，但事前沒有告訴對方要做甚麼。

直至女子看到前男友的墓碑，即時表現得十分震驚，沉默一段時間後開始無聲啜泣，其後不捨地在前男友墳前撒上鮮紅色花瓣致哀。點擊睇過程：

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原來女子的前男友在2019年得知自己病情嚴重，恐怕時日無多，為了不想連累女友，於是謊稱自己移情別戀，主動提出分手。

而女友在過去2年一直被蒙在鼓裡，始終未能從情傷中痊癒。上載影片的Raymond Topes認為，離世好友「把自己的愛情故事變得像小說一樣」，而男方的決定其實對雙方都不公平，所以才會決定向女方坦白一切，並帶她到墓園。

真相大白後，女子傷心得數天吃不下飯，情緒低落，但現在終於比較釋懷，內心平復不少。影片至今已累計千萬次點擊觀看，並引來網民熱烈議論，有人為前男友的深情所感動：

她的前男友寧願被怨恨，也不希望愛人為自己擔心。

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責任編輯：羅嘉欣