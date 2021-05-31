【集合吧】C AllStar首挑戰紅館四面台　劃一票價$680下周一預售

▲ C AllStar將開紅館四面台。

2021年重新集合的C AllStar將在7月底舉行第三次的紅館演唱會《FWD富衛保險呈獻：C AllStar 集合吧演唱會2021》，四子更首次挑戰四面台，兩場演出全場劃一票價HK$680，將於6月7日信用卡客戶優先預訂。

拍攝演唱會海報期間，四子除了穿上有如太空衣般的厚重外套外，頭上更戴上不同形狀、類似天線的金屬頭飾。

陳健安（On 仔）説：「我們嘗試在金屬物件入面，加入比較人性化比較溫柔一面，所以頭飾全部人手製造並且配合頭骨形狀。」不過DJ King（吳崇銘）及釗峰均不約而同説，戴上頭飾時實在苦不堪言，有如孫悟空戴上金剛圈一樣，頭痛不已。

▲ 釗峰拍演唱會海報。

其實休團三年多的C AllStar去年曾想過藉成團10周年重組，但當時疫情關係加上各自有工作，所以現在是最好時機。On仔說：「自2017年十月紅館演唱會後正式休團，這三年多單飛發展，四位成員有不同提升，現在為信念再集合。」

DJ King 也說：「單飛前我們最後一首歌《再不再見》已經留下伏線，到底是再見抑或不再見呢？結果我們返來了，事實會再見的。」

▲ 第三度開紅館。演唱會

SoulJase （何建曦） 指出休團後大家各自奮鬥，現在再集合，就好像重新征戰沙場，他說：「可以將之前做得不夠好再做好，加上首次挑戰四面台，感覺非常新鮮，亦都好期待。」釗峰續說：「同時亦希望可以集合所有人，聚在一個地方，開開心心玩一晚。」On 仔也指出：「多謝一直支持我們11年的每一個歌迷，好希望到時候可以見到大家。」