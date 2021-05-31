【跟大廚搵食】地獄廚神Gordon Ramsay全新烹飪探險節目　遊秘魯老撾攀崖食蟲挑戰當地名廚

▲ 廚神Gordon Ramsay全新節目《一齊闖天下：Gordon Ramsay瘋味之旅》於5月31日起逢周一晚上播出。（香港電台提供圖片）

提起Gordon Ramsay定必想起《地獄廚神》或是《我要做廚神》，最近這位星級名廚就有全新節目出爐，名為《一齊闖天下：Gordon Ramsay瘋味之旅》，廚神Gordon會一連6集遊走多國追尋烹飪靈感，打造極富新鮮感的探險式烹飪節目，今日起（5月31日)逢星期一晚上9時30分於港台電視31播映。

節目中，Gordon Ramsay會到秘魯、老撾、摩洛哥、夏威夷、阿拉斯加及新西蘭，他為了追求烹飪靈感，會穿過山谷、潛入大海，甚至徒步穿越森林並攀上山脈。

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他亦會與當地土著見面，了解每個地方獨有的文化、菜餚及風味，品嘗地道食材，創作出別樹一格的全新菜式。而每集Gordon都會挑戰當地的傳奇廚神，一邊合作炮製盛宴，一邊唇槍舌劍，盡顯其毒舌本色。

即將於今晚播出的第一集，Gordon會坐上鐵騎率先遊覽秘魯的印加聖谷，攀爬懸崖及於高海拔湖泊垂釣尋找當地傳統高海拔美食，亦品嘗了地道小食如香煎蟲子、彩色馬鈴薯及天竺鼠。他亦將一系列新發現學以致用，與當地傳奇名廚Virgilio Martinez來一場秘魯廚藝交流比拼。

記者︰黃依情