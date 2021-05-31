【限時優惠】Dyson風筒+無線吸塵機等家電低至7折　DBS信用卡用戶享高達$700額外回贈

▲ 為慶祝Dyson網上商店五週年，Dyson將於6月3日至25日推出多項優惠。（圖片由Dyson提供）

為慶祝Dyson網上商店五週年，Dyson將於6月3日至25日推出多項優惠，並可同時享受DBS信用卡推廣回贈，產品69折起發售。5月31日前更可率先登記領取總值$1,000優惠券，於週年活動期間盡享折上折。

於香港Dyson網上商店買滿$3,000或$6,000或以上，可享有DBS信用卡用戶額外回贈分別$300折扣及$700折扣。

精選官網及體驗店獨家型號及優惠包括：

升級版 Dyson Supersonic™ 風筒HD03 (黑紫色)，獨家優惠$2,980， 更額外附送同色系Dyson Supersonic™ 風筒專用底座 (原價總值$3,880) ;

Dyson V11™Absolute Pro 無線吸塵機，獨家優惠$5,780，DBS信用卡回贈後$5,480 (原價$6,780)；

Dyson Pure Hot+Cool™ HP00 三合一風扇暖風空氣清新機，優惠價$4,180 ，DBS信用卡回贈後$3,880 (原價$5,680)

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責任編輯：王芷瑩