【暴動開審】涉9.29參與金鐘暴動3男受審　控方指首被告向警員擲磚塊

▲ 涉9.29參與金鐘暴動3男受審，控方指首被告向警員擲磚塊。（經濟日報資料圖片）

2019年9月29日有人發起「全球反極權遊行」，當日多人被指於政府總部外及夏愨道一帶參與暴動，及後被起訴，案件分拆多案處理，其中3人否認暴動罪，今（31日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，案發當天有人未獲批准從銅鑼灣遊行至政總，及後近500名示威者在政總一帶集結，有人投擲汽油彈及參與暴動，高級督察稱看見案中首被告投擲磚塊，及後3名被告拘捕。

涉案3名被告依次為莫震宇（34歲；無業）、楊樂謙（21歲；學生）及李其浚（23歲；電腦技術員），他們否認1項暴動罪。控罪指他們於2019年9月29日於金鐘夏愨道一帶連同其他人參與暴動。

控方開案陳詞指，2019年9月29日下午近2時，大約2萬名示威者在崇光百貨外等候遊行開始，警方警告現場遊行未獲授權，但示威者開始沿軒尼詩道及金鐘道向政府總部走去。近300名示威者到達政府總部後，開始以障礙物等堵路，並佔據了夏愨道行車線，阻塞交通。

控方指當日下午4時20分開始，約有500人在政總外一帶聚集，有示威者扔汽油彈擊中政總外的水馬致起火，警方發出警告及射催淚彈，另外有水炮車向夏愨道射藍色染料，但示威者仍在政總外逗留。

及至約4時45分，在政總駐紮及候命的警員，經政總上落客停車場及緊急出口衝上夏愨道。其中高級督察韋鑑洸看見首被告投擲磚塊，及後將他拘捕。

控方又指，警署警長張志遠及特別戰述小隊在政總衝出後，看見示威者四散，警長看見次被告向海富中心逃跑，上前追捕並作出拘捕。警員植振權則發現第3被告正向海富中心逃跑，隨即將他拘捕。

案件下午續。

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記者：林欣樂