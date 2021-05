【大劉千金】劉鑾雄女兒精通芭蕾舞自彈自唱　18歲劉秀盈多才多藝國際學校畢業

▲ 劉鑾雄(大劉)與舊愛呂麗君的長女劉秀盈昨日國際學校畢業。

富商劉鑾雄(大劉)與舊愛呂麗君(現名呂姵霖)的長女劉秀盈(Zoe)已經18歲,能歌擅舞的她昨日(30日)於國際學校畢業,Zoe在社交網站留言感謝學校14年的教導︰「Thank you for the fourteen years」。近年Zoe醉心跳芭蕾舞及創作音樂,多才多藝的她相信會入讀心儀大學。

劉秀盈長得亭亭玉立甚具文青氣質,且極具藝術天份,15歲才正式學跳芭蕾舞的她,苦練2年便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書,她更不時在IG分享在豪宅練舞的照片及影片,令母女所住的市值超過4億、位於山頂白加道31號A的獨立屋曝光。

▲ 劉秀盈終於畢業!(IG圖片)

去年12月,她透露已成功感染媽媽呂麗君學習芭蕾舞,她們曾穿上舞衣一起練舞。呂麗君一直有練開瑜伽,所以身段十分柔軟,對芭蕾舞易上手。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

愛自彈自唱曾出2張唱片

Zoe同時熱愛音樂,她開設了個人YouTube頻道分享她自彈自唱的片段,獲網民讚賞她「聲音很柔和悅耳」。2018年,Zoe更錄製首張個人EP,2019年聖誕再推出第二張唱片。

從Zoe分享過的照片當中,可見豪宅內有整套爵士鼓、三角琴、結他、鋼琴及舞蹈設備等,樂器齊全到像一間琴行。在眾多樂器當中,Zoe最常練結他和鋼琴。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

漢基國際學校雲集富二代

據悉,Zoe從小學至今就讀漢基國際學校(Chinese International School,CIS),與一眾富二代為校友,包括李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女,Zoe同父異母的兄姊劉鳴煒和劉秀融也是漢基的畢業生。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

位於北角寶馬山的CIS創校於1983年,設幼稚園及中、小學部,也是香港最早採用IB(International Baccalaureate)課程的國際學校,早於1992年啟動IB預科課程,2002年開始中學項目。而學生每年的IB考試成績穩定,2019年IB平均分達38,39.6%學生獲得40及以上分數,2020年則未有公布。

學生在Grade 10時,需要參加「杭州漢基」的旗艦課程,到浙江省一所私立學校進行一年寄宿學習。不過,Zoe在社交平台曾透露自己沒有參加,因為不想離開香港,想繼續陪伴屋企人。她又言學校生活開心,每個同學都好友善,未曾被人欺凌過。不過,最後一年的校園生活壓力比較大,畢業後將會升讀大學,但未有透露升讀那一間。

據學校網頁指出,現時漢基國際學校的學費由學前班的167,700元至Grade 12及13的266,100元,非常高昂。學校亦提到由於中學部規模比小學部大,現時Grade 7的空缺學額最多,每年約有50多個空缺。申請者最早可於入學前一年提出申請,申請期限從入學前一年的9月1日開始並持續進行。

同場加映︰大光德萃書院落實幼小中一條龍 首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

TOPick「親子最營食譜大賽」, 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎,按此參加

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊:https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳