【賞你遊2.0】旅發局公布130個本地遊行程　涉田園耕作體驗及寵物同遊明起可報名

▲ 旅發局公布130個本地遊行程，涉田園耕作體驗及寵物同遊明起可報名。（資料圖片）

香港旅遊發展局推出的新一輪「賞你遊香港」活動，今(31日)公布首批約130個行程，市民可於明日(1日)起報名。

旅發局表示，新一輪活動共有約190個由不同本地旅行社設計的行程，並會分兩批上載至旅發局的網站，市民明天起可率先從首批約130個行程中，挑選行程並直接向相關旅行社報名。

首批上載的行程中，涵蓋不同的主題及體驗，包括維港美景、探索文化、尋覓美食、盡興狂歡、大城小區及親子玩樂，行程除了到訪本港不同的景點，不少亦會安排團友參與不同類型的工作坊，包括美食及工藝等主題，亦有捕魚、田園耕作體驗，甚至與寵物同遊等。半天的行程除至少到訪2個景點，亦包括一餐膳食，不少行程會安排到酒店享用自助餐、到離島品嚐海鮮，或其他特色美食。

詳細行程，即看：

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市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，便可儲起機印收據，換取本地遊名額一個。成功獲旅行社確認報名的市民，除須向旅行社提交消費單據，亦須繳付每人港幣$100作按金，參加者可於出發日取回按金。

為符合當局最新的防疫要求，所有參與計劃的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》，而所有參與的團友亦須在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所時，掃描二維碼以作紀錄。 新一輪的「賞你遊香港」名額增至2萬個。第二批約60個行程，預計將在6月中上載。

報名方法：HolidayHK.com/zh-hk/free-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

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記者：陳麗娜