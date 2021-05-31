  • 30°C
香港時間 : 2021531日 (週一) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賞你遊2.0】旅發局公布130個本地遊行程　涉田園耕作體驗及寵物同遊明起可報名

社會 13:27 2021/05/31

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

旅發局公布130個本地遊行程，涉田園耕作體驗及寵物同遊明起可報名。（資料圖片）

香港旅遊發展局推出的新一輪「賞你遊香港」活動，今(31日)公布首批約130個行程，市民可於明日(1日)起報名。

旅發局表示，新一輪活動共有約190個由不同本地旅行社設計的行程，並會分兩批上載至旅發局的網站，市民明天起可率先從首批約130個行程中，挑選行程並直接向相關旅行社報名。

首批上載的行程中，涵蓋不同的主題及體驗，包括維港美景、探索文化、尋覓美食、盡興狂歡、大城小區及親子玩樂，行程除了到訪本港不同的景點，不少亦會安排團友參與不同類型的工作坊，包括美食及工藝等主題，亦有捕魚、田園耕作體驗，甚至與寵物同遊等。半天的行程除至少到訪2個景點，亦包括一餐膳食，不少行程會安排到酒店享用自助餐、到離島品嚐海鮮，或其他特色美食。

詳細行程，即看：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，便可儲起機印收據，換取本地遊名額一個。成功獲旅行社確認報名的市民，除須向旅行社提交消費單據，亦須繳付每人港幣$100作按金，參加者可於出發日取回按金。

為符合當局最新的防疫要求，所有參與計劃的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》，而所有參與的團友亦須在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所時，掃描二維碼以作紀錄。 新一輪的「賞你遊香港」名額增至2萬個。第二批約60個行程，預計將在6月中上載。

報名方法：HolidayHK.com/zh-hk/free-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【免費本地遊】旅發局指未來兩星期推出「賞你遊2.0」　研再推酒店「Staycation」優惠
13:18 2021/05/18
【免費本地遊】旅發局指未來兩星期推出「賞你遊2.0」　研再推酒店「Staycation」優惠
【本地遊】旅發局推新一輪「賞你遊」名額增至2萬個　即日起消費滿800元可換本地遊名額【附詳情】
11:44 2021/05/24
【本地遊】旅發局推新一輪「賞你遊」名額增至2萬個　即日起消費滿800元可換本地遊名額【附詳情】
【免費本地遊】「賞你遊2.0」部分旅行團率先曝光　海洋公園歎下午茶兼訪中西區打卡點
18:42 2021/05/24
【免費本地遊】「賞你遊2.0」部分旅行團率先曝光　海洋公園歎下午茶兼訪中西區打卡點

你可能感興趣

【免費本地遊】旅發局指未來兩星期推出「賞你遊2.0」　研再推酒店「Staycation」優惠
13:18 2021/05/18
【免費本地遊】旅發局指未來兩星期推出「賞你遊2.0」　研再推酒店「Staycation」優惠
【本地遊】旅發局推新一輪「賞你遊」名額增至2萬個　即日起消費滿800元可換本地遊名額【附詳情】
11:44 2021/05/24
【本地遊】旅發局推新一輪「賞你遊」名額增至2萬個　即日起消費滿800元可換本地遊名額【附詳情】
【免費本地遊】「賞你遊2.0」部分旅行團率先曝光　海洋公園歎下午茶兼訪中西區打卡點
18:42 2021/05/24
【免費本地遊】「賞你遊2.0」部分旅行團率先曝光　海洋公園歎下午茶兼訪中西區打卡點
零售 香港 離島 酒店 工作坊 旅發局 交通

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶