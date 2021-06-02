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【靚太安樂窩】女兒長大離港工作夫婦重過二人世界　$30萬改造380呎簡約風東涌居屋

休閒消費 12:26 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

女兒長大後離港工作，夫婦打算裝修屋企，重過二人世界。

女兒長大後並離港發展，一對夫婦希望重新過二人世界，於是搬到東涌，方便自己上班，又方便女兒探訪。他們花$30萬（不包括磁磚潔具電工）把清水樓的380呎裕泰苑新居居裝修成淡雅柔和的簡約風的安樂窩。

點擊大圖了解裝修前的情況：

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負責裝修這單位的加利樂室內裝修設計工程的室內設計師Wilson分享單位的設計心得。他表示夫婦分別在東涌線港島及九龍區範圍工作，所以覺得住在東浦交通非常之便利，搬到新居，希望打造自己喜歡的簡約風安樂窩。

點擊大圖了解裝修後的客飯廳情況：

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設計特色

Wilson指原本的廁所及廚房都不實用，因此要重新設計。另外，他間了一個睡房，再挪用了部分客廳空間變做休閒空間，讓女兒假日時回家度假時當作客房使用。

這休閒空間可作房使用，亦可透光，增加客廳的採光度。

客飯廳給人舒適休閒感覺

客飯廳以木系色調及白色為主色調，給人舒適休閒感覺。電視櫃滿足了大部分的貯物需要，向上發展的高櫃有助擴大屋企的空間品，令夫婦活動自如。電視對面擺放了梳化，梳化上掛了一幅畫作，點綴了客廳。

Wilson為了滿足夫婦的貯物需要，在飯枱旁邊的一幅牆都安裝了一個貼天花的C型高櫃，高櫃有不同的間隔，下面可擺放鞋子，C字位可擺放夫婦出門所需的小物件。

C字位加了燈槽，令飯廳增加氣氛及層次感。

廚房挪用廁所部分空間

由於夫婦需要位置擺放洗衣機及蒸焗爐這些大型家電，Wilson把它們歸一擺放。他挪用廁所部分空間變成廚房，擴大廚房後，不旦可擺到大型家電，還增設實用的U型工作枱及吊櫃地櫃，更方便下廚。

點擊大圖了解裝修後的廚房、廁所情況：

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廁所增設企缸

整個廁所以黑、灰色為主調，帶出時尚感。廁所中間為座廁，另一面是大鏡櫃及洗手盤，對面是企缸。

Wilson指原本的廁所設計沒有乾濕分離，洗手及洗澡都在同一個空間。Wilson特意加設企缸，他們洗澡時可關上企缸趟門，不怕水花淺到外面的衣服，保持廁所乾爽。

另外，Wilson增設了鏡櫃及地櫃，可整齊收納夫婦的日用品。

同場加映：更多裝修介紹，即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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