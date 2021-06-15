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【Staycation優惠】暑假親子本地遊超搶手必住酒店推薦　神秘Villa歎私人按摩池+專屬餐飲住宿禮遇

休閒消費 19:00 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

迎接暑假，Staycation的確是個不錯選擇！港島海逸君綽酒店（Harbour Grand）的「尊貴露台海景客房套票」一直深受家庭和情侶歡迎，TOPick今次帶大家一齊入住如Villa般擁有無敵海景、戶外超大露台及私人按摩池的尊貴露台海景客房，體驗一次豪華旅程。

另外，酒店更推出專屬餐飲住宿禮遇，以優惠價$1,209元起入住一晚高級海景客房，兼食足4餐！

點擊大圖了解尊貴露台海景客房套票詳情：

    點擊圖片放大
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位於7樓的尊貴露台海景客房屬限量房型，整體舒適乾淨，浴室更有一個超大浴缸可以浸泡泡浴。

而另一大賣點就是戶外超大露台，一開房門便看見無敵海景，更備有寬敞私人按摩池，目測可容納5至6個人。而水溫可自行調節，更設按摩泡泡功能，可一邊浸Jacuzzi一邊欣賞維港景色，真是人生一大樂事！

套票包多款餐飲美食

住宿套票除包括海景餐廳雙人早餐外，住客更可到41樓貴賓閣免費享用下午茶茶點、新鮮水果盤及黃昏雞尾酒等。另外，更可享餐飲九折優惠。

尊貴露台海景客房預訂詳情

預訂方法：建議大家可電郵rsvn.hghk@harbourgrand.com或致電2121 2616與訂房部聯繫。

更多詳情： 【按此

$1,209起住海景房 食足4餐

酒店亦推出專屬餐飲住宿禮遇，由即日起至8月31日可以優惠價$1,209元起入住一晚高級海景客房，同時享用餐飲禮遇。

點擊大圖了解詳情：

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住宿組合及禮遇
專屬餐飲住宿禮遇包括： 一晚高級海景客房、雙人自助早餐、下午茶小點、黃昏雞尾酒及免費享用汽水、茶或咖啡以及午/晚餐（以下4選1）。

價格 餐飲組合 餐牌
HK1,209+10%起 Le 188˚餐廳及酒廊西式午餐套餐住宿組合 按此了解
HK1,380+10%起 雙人君綽軒鮑參翅肚晚膳套餐 按此了解
HK1,600+10%起 雙人Harbour Grand Café咖啡廳和牛x鴨肝自助晚餐  
HK1,660+10%起 雙人Le 88˚餐廳及酒廊四道菜晚餐 按此了解

入住高級海景客房+飽覽維港景色

於住宿期間，大家可到42樓海天閣欣賞維港日落景色，亦可於41樓Le 188°餐廳及酒廊預約訂座，享受特色飲品和品嘗豐富晚餐。此外，升級至有圓形浴缸的尊貴海景客房只需加HK$350+10%。

海天閣開放時間：  17：15 – 21：00 （須視乎天氣情況而定）

其他禮遇：

於生日當天或慶祝紀念日入住，可獲精選餐酒一枝； 而自駕人士可享免費泊車禮遇。（車位數量有限，按先到先得方法分配）

尊享禮遇詳情：

1）可於指定餐廳尊享非凡禮遇，如每天免費早餐、下午茶及黃昏雞尾酒等。

2）每天免費早餐。（ 星期一至六上午7時至10時30分；星期日及公眾假期上午7時至11時供應）

3）免費無線上網。

4）免費享用下午小點及黃昏雞尾酒。

5）有效日期：即日至8月31日

預訂網址【按此

了解更多：致電2121 2616或電郵至 rsvn.hghk@harbourgrand.com

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責任編輯：張懿慧

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