【Staycation優惠】港島海逸君綽酒店推專屬餐飲住宿禮遇 $1,209起住海景房+雙人自助早餐+4選1套餐
迎接初夏，Staycation的確是個不錯選擇！港島海逸君綽酒店（Harbour Grand）推出專屬餐飲住宿禮遇，由即日起至8月31日可以優惠價$1,209元起入住一晚高級海景客房，同時享用餐飲禮遇。
點擊大圖了解詳情：
住宿組合及禮遇
專屬餐飲住宿禮遇包括： 一晚高級海景客房、雙人自助早餐、下午茶小點、黃昏雞尾酒及免費享用汽水、茶或咖啡以及午/晚餐（以下4選1）。
|價格
|餐飲組合
|餐牌
|HK1,209+10%起
|Le 188˚餐廳及酒廊西式午餐套餐住宿組合
|按此了解
|HK1,380+10%起
|雙人君綽軒鮑參翅肚晚膳套餐
|按此了解
|HK1,600+10%起
|雙人Harbour Grand Café咖啡廳和牛x鴨肝自助晚餐
|HK1,660+10%起
|雙人Le 88˚餐廳及酒廊四道菜晚餐
|按此了解
入住高級海景客房+飽覽維港景色
於住宿期間，大家可到42樓海天閣欣賞維港日落景色，亦可於41樓Le 188°餐廳及酒廊預約訂座，享受特色飲品和品嘗豐富晚餐。此外，升級至有圓形浴缸的尊貴海景客房只需加HK$350+10%。
海天閣開放時間： 17：15 – 21：00 （須視乎天氣情況而定）
其他禮遇：
於生日當天或慶祝紀念日入住，可獲精選餐酒一枝； 而自駕人士可享免費泊車禮遇。（車位數量有限，按先到先得方法分配）
尊享禮遇詳情：
1）可於指定餐廳尊享非凡禮遇，如每天免費早餐、下午茶及黃昏雞尾酒等。
2）每天免費早餐。（ 星期一至六上午7時至10時30分；星期日及公眾假期上午7時至11時供應）
3）免費無線上網。
4）免費享用下午小點及黃昏雞尾酒。
5）有效日期：即日至8月31日
預訂網址【按此】
了解更多：致電2121 2616或電郵至 rsvn.hghk@harbourgrand.com
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責任編輯：張懿慧