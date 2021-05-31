【疫境求生】鄧景輝空姐太太失業轉軌道營商　創業賣健康食品聘請空姐空少齊度難關

▲ 前新聞王子鄧景輝太太Connie，在過去6年，面對喪夫喪父，再因疫情而失去工作30年的空姐工作，但她不放棄，以堅強的心逆流而上，最近創業賣健康食品，更聘同行齊度難關。

我相信，性格可以改變命運。前新聞王子鄧景輝6年前自殺身亡，太太Connie要面對家庭巨變，同時還需照顧剛確診患第四期肺癌的爸爸，半年後爸爸離世。但憑著她天生堅強的性格逆流而上，多年後的今天已走出了陰霾。

以為從此可重新生活，去年疫情嚴重打擊航空業，任空姐的Connie失去工作，但她並沒有自怨自艾，立即尋求新出路，最近於赤柱開設健康食品店，事業轉軌道後再次出發。

Connie說：「單親媽媽無時無刻要有正能量，凡事向好方面想，問題一定會得到解決。」

▲ Connie現在主要負責舖頭的Marketing及PR工作，十分忙碌。（湯炳強攝）

性格爽朗、經常笑面迎人的Connie，很難想像她在6年間發生很多事：丈夫自殺、爸爸患癌離世，去年更失去空姐的工作。Connie說：「其實上年初，我已不用經常開工，所以我趁空檔時間考取保險牌，開展保險工作。」

以為待疫情好轉，可以重上飛機工作，但怎知她工作已30年的國泰港龍宣布停飛。「其實公司未停飛前，同事們都感覺會裁員，我年資較高所以是高危一族，但萬萬估不到會停運，公司更沒有把這消息通知員工，我們都是看新聞才知道，感到很無奈。」

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失去工作固然傷心，Connie更不捨一班共事多年的同事。「公司的空姐空少大約有1,500人，機長就大約有500人，由於每一次的航班都跟不同的同事工作，所以大家都互相認識，感情更十分好，就像一個大家庭，公司停運後頭家便散了。」

持正面態度轉行

Connie仍然熱衷飛行工作，但她自言年紀不輕，再獲聘的機會較低，但她卻沒有怨天尤人，更以正面態度面對。「任何事情都會有改變，每當遇到問題時，我只會向前望，尋找解決的方法。其實我覺得上天關了一度門，但同時會給一扇窗，只要你願意開窗，便會有另一新天地。」

▲ Connie與讀中三的兒子感情很好，仔仔更很生性，計劃今個暑假到店舖幫手，減輕媽媽的工作量。（被訪者提供）

個性積極的Connie很快已決定轉軌道，選擇創業做生意。「當時朋友知道我情況，問我有沒有興趣一起開健康食品店，我當時一口答應，於是便開設了move a little...。」

選擇開健康產品店，原來緣於從前做空姐的經歷。「以前因工作去過很多國家，體驗不同地方的生活，覺得外國人很著重健康的食物，我想在香港宣揚健康飲食的概念。」

Connie更引入環保購買概念，便是用幾多買幾多。「大家在購物時，不應買太多東西積存在家，尤其是食物，很多時過了到期日也未吃完，十分浪費，我們的果乾、堅果、麵餅及香料等會放在盒子內，客人可跟據自己需要的分量購買，具有彈性。」

▲ Connie說店舖的所有員工都是空姐及空少，如經理Anthony便做了空少25年。（湯炳強攝）

擁有服務顧客優勢

店舖在5月份才開張，生意已逐步上軌道。不過，Connie憶起創業初期曾面對不少困難。「我們有4位股東，大家都有不同意見，起初有少少拗撬，幸好我們都願意表達自己感受，後來慢慢磨合起來，現在已十分順利了。」

店舖的4個股東中，有兩位是空中服務員，Connie說二人在顧客服務上，享有特別的優勢。「空姐空少的工作，其實都是提供customer service，更受過專業訓練，深明待客之道，我們現在把空中的服務帶到零售上，可以讓客人有賓至如歸的感覺。」

現在move a little...共有7位兼職及全職的員工，全都是空姐及空少，Connie笑言可為客人提供另類的「空中服務」。

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由空姐成為生意人的Connie，直言現時還未很習憤。「因以前在大公司工作，有既定的工作程序，只需跟着指引做便可以，但做生意全靠個人能力，要經常面對突如其來的問題，故需要靈活變通，挑戰很大，我仍在學習中。」

一直勇於嘗試、好學不斷的Connie，相信很快會步向成功之路。

6 年過去 留下只有思念

任憑性格如何的堅強，但當Connie談起丈夫鄧景輝，仍然掉下眼淚，流露思念之情。「阿輝離開是12月，這個月發生了很多事，我爸爸確診第四期肺癌、仔仔出水痘。當時阿輝出事，我最關心是仔仔的情緒，因他只是讀小五，年紀很小，我只是想如何令他往後日子可以開心度過，於是我便收起傷痛，跟兒子重新上路。」

▲ 鄧景輝生前十分愛錫母子二人，Connie至今仍很思念他。（被訪者提供）

身為單親媽媽的Connie，更深明自己的性格會影響兒子。「媽媽是仔女的學習榜樣，如果我經常抱怨，仔仔受我的影響下會感到不開心，情緒亦會不穩定，所以我面對問題時，一定持樂觀態度，仔仔自然亦會有正向的思維。」

Connie自言起初幾年，仔仔都不願意向其他人提及爸爸的事，但後來漸漸長大，心態亦已有改變，願意跟別人分享爸爸的事。「反而我每次提起阿輝都會眼濕濕，他就會話：『你又喊呀！』然後便向我遞上紙巾。」現在讀中三的兒子是位小暖男，懂得照顧媽媽了。

記者：招美寶