【直資中學】德望中學曾誕「超級狀元」　直資傳統女校重視全人教育　

▲ 德望學校是香港傳統直資女名校之一。（經濟日報資料圖片）

德望學校是香港傳統直資女名校之一，位於九龍扎山道，幼稚園部、小學部及中學部在同一校舍。德望中學以英語為主要教學語言，學生在公開試成績優異，過去曾出過2名DSE狀元，中學部每年10月起開始招收中一生，並於12月至翌年1月進行面試。

德望學校創立於1954年，宗教背景為天主教，是一間傳統直資女校，學生在學業和課外活動方面皆表現出色。德望中學在2013年及2018年均出過一名7科5**狀元，其中2013年的女狀元徐茵琪，在數學課延伸部分考獲5**，成為當年2名「超級狀元」之一。

學校在校際音樂節、朗誦節和田徑比賽均有出色表現，當中有60年歷史的德望學校合唱團，更不時在本地和海外比賽中奪魁。

▲ 李焯瑩在2018年DSE考獲7科5**。（經濟日報資料圖片）

收生程序

學校在每年10月起招收中一生，根據學校網頁資料，遴選過程分兩部分，校方先根據個人履歷表篩選學生，其後會有兩次面試，第一輪面試會了解學生的學術能力、解難和邏輯思考等；被甄選進入第二輪的學生，會與家長一同參與面試，將與校長、副校長及資深老師會面。

整個收生程序中，學生的個人履歷佔整體表現的75%，當中學業成績及操行佔50%、課外活動及其他才能佔25%，兩次面試表現佔25%。

學費方面，中一至中三學費為每年3.5萬元，中四至中六為每年4.5萬元，分10期繳交。

▲ 德望學校著重英語教育，經常舉辦國際文化交流周，邀請外籍人士到校與學生交流。（德望學校校網）

德望學校校監阮嫣玲修女過往接受TOPick訪問時表示，德望中小幼三校關係密切，幼稚園部每年有最少7成學生升上小學，中學部則以小學部學生在高小的成績和學習態度為考慮因素。

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責任編輯：林愛娜