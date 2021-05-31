  • 29°C
香港時間 : 2021531日 (週一) 15:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【直資中學】德望中學曾誕「超級狀元」　直資傳統女校重視全人教育　

中小學 13:49 2021/05/31

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

德望學校是香港傳統直資女名校之一。（經濟日報資料圖片）

德望學校是香港傳統直資女名校之一，位於九龍扎山道，幼稚園部、小學部及中學部在同一校舍。德望中學以英語為主要教學語言，學生在公開試成績優異，過去曾出過2名DSE狀元，中學部每年10月起開始招收中一生，並於12月至翌年1月進行面試。

德望學校創立於1954年，宗教背景為天主教，是一間傳統直資女校，學生在學業和課外活動方面皆表現出色。德望中學在2013年及2018年均出過一名7科5**狀元，其中2013年的女狀元徐茵琪，在數學課延伸部分考獲5**，成為當年2名「超級狀元」之一。

學校在校際音樂節、朗誦節和田徑比賽均有出色表現，當中有60年歷史的德望學校合唱團，更不時在本地和海外比賽中奪魁。

李焯瑩在2018年DSE考獲7科5**。（經濟日報資料圖片）

收生程序

學校在每年10月起招收中一生，根據學校網頁資料，遴選過程分兩部分，校方先根據個人履歷表篩選學生，其後會有兩次面試，第一輪面試會了解學生的學術能力、解難和邏輯思考等；被甄選進入第二輪的學生，會與家長一同參與面試，將與校長、副校長及資深老師會面。

整個收生程序中，學生的個人履歷佔整體表現的75%，當中學業成績及操行佔50%、課外活動及其他才能佔25%，兩次面試表現佔25%。

學費方面，中一至中三學費為每年3.5萬元，中四至中六為每年4.5萬元，分10期繳交。

德望學校著重英語教育，經常舉辦國際文化交流周，邀請外籍人士到校與學生交流。（德望學校校網）

德望學校校監阮嫣玲修女過往接受TOPick訪問時表示，德望中小幼三校關係密切，幼稚園部每年有最少7成學生升上小學，中學部則以小學部學生在高小的成績和學習態度為考慮因素。

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎：按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：林愛娜

相關文章

【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止
18:38 2021/05/27
【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止
【直資中學】港大同學會書院曾誕DSE狀元　南區直資名校開辦戲劇課
17:38 2021/05/27
【直資中學】港大同學會書院曾誕DSE狀元　南區直資名校開辦戲劇課

你可能感興趣

【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止
18:38 2021/05/27
【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止
【直資中學】港大同學會書院曾誕DSE狀元　南區直資名校開辦戲劇課
17:38 2021/05/27
【直資中學】港大同學會書院曾誕DSE狀元　南區直資名校開辦戲劇課
德望學校 中小學教育 中小學考試 直私學校

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶