【媽媽辛酸】獨力照顧SEN子女疲憊不堪 單親港媽剖白：我只是強裝堅強

▲ 單親港媽照顧一對SEN子女，疲憊不堪。

審美會疲勞，親子也一樣。說的不單是經年累月照顧孩子的辛勞，包括起居飲食、衣食住行、供書教學、各式興趣班和升學補習……還有各種突發事件，例如子女生病、學校停課、同學欺凌、網絡成癮……等成長難題。父母要照顧的不只是身體的健康，還有心理健康、人格發展和職業路向等。

子女18歲之前，基本上需要父母全方位的關顧和引導，以確保他們成年後能有足夠的獨立性和自理能力去發展學業和進入職場。在漫長的歲月中，在生活日常和精神上，父母為子女承擔了所有有形或無形壓力，假如沒有足夠的支援系統和內在的強大，真的會把人壓垮。

「我的真正願望是不用再承擔照顧子女的責任。」一位子女仍在小學和初中的媽媽告訴我，眼裏透着明顯的疲憊。「我是單親媽媽，我女兒從小過度活躍和患有焦慮症，兒子則是自閉兒。上天真看得起我！」我能想像這位母親走到今天背後的艱難歲月。「我其實沒有那麼偉大，我只是個強裝堅強的普通女人罷了。」

很多心理治療的理論指出，子女的問題其實是父母的一面鏡。這並不代表子女的問題必然由父母造成，但子女的行為表現和身心狀態在一定程度上必然反映了一個家庭的架構和支援系統是否健全。例如，父母和子女的依附關係（attachment），還有父母之間的夫妻關係是否融洽。

因此，部分兒童及青少年的輔導工作，主要是輔導父母而非直接改變個案。輔導的方向包括強化父母本身的內在力量，提醒自我照顧（self care）的重要，還有調整父母看待子女的眼光和心態等。

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