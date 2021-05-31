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【長腿女神】戴祖儀沙灘打排球晒40吋長腿　靠3招兩星期極速減3 kg【多圖】

娛樂 14:16 2021/05/31

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

戴祖儀一向被稱長腿女神。

「宅男女神」戴祖儀 （Joey）擁170cm身高，兼有一對逆天長腿，在社交平台常大方晒長腿派福利，近日氣溫持續在攝氏33度以上，Joey亦日前亦走到沙灘消暑，晒穿上熱褲打排球照，40吋長腿令網民大讚。

26歲的戴祖儀是圈中高妹之一，常被網民讚身形比例完美，去愛戶外活動的Joey，日前在炎夏到沙灘打排球，大曬長腿派福利，有留言「祖儀長腿一出，誰與爭鋒」，而Joey就搞笑回應，自己其實擁有400吋長腿。

Joey沙灘晒逆天長腿。（取自IG)

【陀槍師姐2021】戴祖儀穿肚兜舊照被嘲MK味濃　懷緬昔日纖瘦身材：脂肪多幾層

疫情留家致變肥

可是有網友質疑Joey是否識打排球，Joey留言：「我中學排球隊㗎！」而藝人朋友鄭衍峰就直指：「乜重點真係喺個波度咩？」突破盲腸道中宅男重點在Joey的長腿。

得天獨厚的戴祖儀，但出道時曾自感有baby fat，去年因疫情減少工作，經常留家的她，曾表示因早前健身室停開，自己減少運動，加上在家狂吃零食，結果肥了十幾磅。

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後來因有新劇開工，Joey始有動力減肥，並在家靠打遊戲機、運動及跳舞，在兩星期減了約三公斤。

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早前Joey上載行山照，自言正努力keep fit，相中見她已成功修身，以一身運動裝上陣的Joey，大騷纖腰，她指自己持續跑步一個月，減肥顯見成績，但因之前做了激光矯視手術，不能做激烈運動，才放緩跑步的時間。

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另外，Joey亦曾向傳媒透露自己主要靠三招減肥，包括打籃球、晚上6時後不進食澱粉質食物，以及要戒掉零食習慣，才能保持苗條身形。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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