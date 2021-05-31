  • 31°C
香港時間 : 2021531日 (週一) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【驚險一刻】酒店遭兩男爆門而入　15歲少女身上只包毛巾一句話機智解圍

親子 17:53 2021/05/31

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

加拿大一名少女分享在美國旅行時，有陌生男子嘗試利用特製工具破門而入。

如果出外住酒店或租屋住，要時刻保持警覺注意自身安全。加拿大一名15歲少女去美國旅行時單獨留在酒店房間，遇到兩名陌生男子嘗試以自製工具爆門而入，在驚險一刻，少女機智地說出一句話，成功令可疑男子立即逃離現場。

加拿大少女Josie Bowers拍片分享「人生最可怕」經歷。（TikTok影片截圖）

少女準備洗澡　驚見有人嘗試破門而入

據英國《鏡報》報道，現年19歲的加拿大少女Josie Bowers，15歲時經歷過「人生最可怕」的事情。當年她與家人到美國馬里蘭州大洋城（Ocean City）旅行，有日Josie獨自一人留在酒店房間休息，而其家人仍在沙灘暢玩。

當Josie準備洗澡時，聽到門口發出聲響，然後驚見有一條長桿從門下伸入房內，嘗試將門打開。Josie憶述，當時自己身上只包著毛巾，看到門外有陌生男人，所以立刻將門關閉並且鎖上。該可疑男子其後自稱是酒店職員要來修理房門，不過Josie指他們的衣著打扮並不像職員。

點擊查看開門過程：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

正當Josie猶豫下一步該怎樣做，擔心陌生男人會繼續嘗試破門而入，她大聲叫嚷：

爸爸，有人說要來修理房門。

兩名男子聽罷立即逃跑。事後Josie在社交平台TikTok拍片分享經歷，希望藉著自身經驗警惕其他人，影片瀏覽次數高達1300萬。Josie稱，

我覺得自己很聰明。我的繼父是一名警察，他教我永遠不要讓陌生人知道自己是獨自一人。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【驚險場面】6歲女童貪玩攀爬7樓外牆　目擊者見險失足一幕：嚇破我的膽
13:58 2021/05/23
【驚險場面】6歲女童貪玩攀爬7樓外牆　目擊者見險失足一幕：嚇破我的膽
【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫
13:22 2021/03/30
【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫
【驚險一刻】2歲男童獨站扶手電梯口險摔下　機警職員跨欄抱起救回一命
12:06 2021/03/15
【驚險一刻】2歲男童獨站扶手電梯口險摔下　機警職員跨欄抱起救回一命

你可能感興趣

【驚險場面】6歲女童貪玩攀爬7樓外牆　目擊者見險失足一幕：嚇破我的膽
13:58 2021/05/23
【驚險場面】6歲女童貪玩攀爬7樓外牆　目擊者見險失足一幕：嚇破我的膽
【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫
13:22 2021/03/30
【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫
【驚險一刻】2歲男童獨站扶手電梯口險摔下　機警職員跨欄抱起救回一命
12:06 2021/03/15
【驚險一刻】2歲男童獨站扶手電梯口險摔下　機警職員跨欄抱起救回一命
家庭關係 家庭教育 網絡熱話 社交平台 美國

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶