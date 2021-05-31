【驚險一刻】酒店遭兩男爆門而入　15歲少女身上只包毛巾一句話機智解圍

▲ 加拿大一名少女分享在美國旅行時，有陌生男子嘗試利用特製工具破門而入。

如果出外住酒店或租屋住，要時刻保持警覺注意自身安全。加拿大一名15歲少女去美國旅行時單獨留在酒店房間，遇到兩名陌生男子嘗試以自製工具爆門而入，在驚險一刻，少女機智地說出一句話，成功令可疑男子立即逃離現場。

▲ 加拿大少女Josie Bowers拍片分享「人生最可怕」經歷。（TikTok影片截圖）

少女準備洗澡 驚見有人嘗試破門而入

據英國《鏡報》報道，現年19歲的加拿大少女Josie Bowers，15歲時經歷過「人生最可怕」的事情。當年她與家人到美國馬里蘭州大洋城（Ocean City）旅行，有日Josie獨自一人留在酒店房間休息，而其家人仍在沙灘暢玩。

當Josie準備洗澡時，聽到門口發出聲響，然後驚見有一條長桿從門下伸入房內，嘗試將門打開。Josie憶述，當時自己身上只包著毛巾，看到門外有陌生男人，所以立刻將門關閉並且鎖上。該可疑男子其後自稱是酒店職員要來修理房門，不過Josie指他們的衣著打扮並不像職員。

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正當Josie猶豫下一步該怎樣做，擔心陌生男人會繼續嘗試破門而入，她大聲叫嚷：

爸爸，有人說要來修理房門。

兩名男子聽罷立即逃跑。事後Josie在社交平台TikTok拍片分享經歷，希望藉著自身經驗警惕其他人，影片瀏覽次數高達1300萬。Josie稱，

我覺得自己很聰明。我的繼父是一名警察，他教我永遠不要讓陌生人知道自己是獨自一人。

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責任編輯︰王明芳